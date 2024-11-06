https://ria.ru/20241106/bayden-1982321771.html

Байден обратится к нации по итогам выборов

Байден обратится к нации по итогам выборов - РИА Новости, 06.11.2024

Байден обратится к нации по итогам выборов

Президент США Джо Байден в четверг обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти, сообщает Белый дом. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:01

2024-11-06T23:01

2024-11-06T23:01

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти, сообщает Белый дом. "Завтра президент Байден обратится к стране, чтобы обсудить результаты выборов и переходный период", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома. Там добавили, что администрация президента США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и объявившего о своей победе на выборах президента страны Дональда Трампа в Белом доме. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/bayden-1982286628.html

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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024