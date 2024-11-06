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Байден обратится к нации по итогам выборов - РИА Новости, 06.11.2024
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23:01 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/bayden-1982321771.html
Байден обратится к нации по итогам выборов
Байден обратится к нации по итогам выборов - РИА Новости, 06.11.2024
Байден обратится к нации по итогам выборов
Президент США Джо Байден в четверг обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти, сообщает Белый дом. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:01
2024-11-06T23:01
в мире
сша
флорида
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти, сообщает Белый дом. "Завтра президент Байден обратится к стране, чтобы обсудить результаты выборов и переходный период", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома. Там добавили, что администрация президента США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и объявившего о своей победе на выборах президента страны Дональда Трампа в Белом доме. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/bayden-1982286628.html
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в мире, сша, флорида, дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Байден обратится к нации по итогам выборов

Байден обратится к нации с речью по итогам выборов и переходу власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг обратится к нации с речью по итогам выборов и в связи с переходом власти, сообщает Белый дом.
"Завтра президент Байден обратится к стране, чтобы обсудить результаты выборов и переходный период", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков призвал помнить, что Байден пока президент США
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Там добавили, что администрация президента США в ближайшее время займется подготовкой встречи Байдена и объявившего о своей победе на выборах президента страны Дональда Трампа в Белом доме.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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В миреСШАФлоридаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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