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Байден поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
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22:50 06.11.2024 (обновлено: 23:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/bayden-1982320669.html
Байден поздравил Трампа с победой
Байден поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024
Байден поздравил Трампа с победой
Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:50
2024-11-06T23:53
выборы президента сша — 2024
джо байден
дональд трамп
сша
в мире
флорида
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома."Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.Там отметили, что Байден в поздравлении Трампу заявил о необходимости работы для объединения страны.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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выборы президента сша — 2024, джо байден, дональд трамп, сша, в мире, флорида, камала харрис
Выборы президента США — 2024, Джо Байден, Дональд Трамп, США, В мире, Флорида, Камала Харрис
Байден поздравил Трампа с победой

Байден поздравил Трампа с победой на выборах

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома.
«
"Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.
Там отметили, что Байден в поздравлении Трампу заявил о необходимости работы для объединения страны.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Американский автопилот дальше не летит
Вчера, 08:00
 
Выборы президента США — 2024Джо БайденДональд ТрампСШАВ миреФлоридаКамала Харрис
 
 
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