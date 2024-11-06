https://ria.ru/20241106/bayden-1982320669.html

Байден поздравил Трампа с победой

Байден поздравил Трампа с победой - РИА Новости, 06.11.2024

Байден поздравил Трампа с победой

Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:50

2024-11-06T22:50

2024-11-06T23:53

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден переговорил с Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, сообщает пресс-пул Белого дома."Президент Байден поговорил по телефону с избранным президентом Трампом и поздравил его с победой", - говорится в распространенном заявлении пула журналистов Белого дома.Там отметили, что Байден в поздравлении Трампу заявил о необходимости работы для объединения страны.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

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Наталья Макарова

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