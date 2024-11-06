https://ria.ru/20241106/bayden-1982309833.html

Демократы возлагают вину в проигрыше на Байдена, сообщил CNN

Демократы возлагают вину в проигрыше на Байдена, сообщил CNN - РИА Новости, 06.11.2024

Демократы возлагают вину в проигрыше на Байдена, сообщил CNN

Ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на действующего президента США Джо Байдена, сообщает... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T20:42

2024-11-06T20:42

2024-11-06T20:42

в мире

сша

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Ряд демократов в США возлагают ответственность за поражение своего кандидата на выборах Камалы Харрис на действующего президента США Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя предвыборной кампании Харрис. "На Байдена за это ляжет большая доля вины... И, откровенно говоря, за дело", - приводит телеканал его слова. Как отмечает телеканал, партийные чиновники выдвигают "несметное количество" обвинений против Байдена из-за победы Трампа на выборах: в частности, демократы вменяют Байдену в вину первоначальное решение искать переизбрания на выборах и долгое пребывание в президентской гонке несмотря на опасения многих членов его партии на его счет, из-за чего Харрис пришлось проводить "необычайно усеченную кампанию". Также собеседник CNN задается вопросом, была ли Харрис самым сильным кандидатом, которого можно было бы выдвинуть против Трампа. По мнению представителя кампании Харрис, демократам не хватило времени, чтобы выявить самого сильного кандидата от своей партии из возможных. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Предполагалось, что демократов на выборах будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с Трампом в среде демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США Камалы Харрис. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024