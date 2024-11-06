https://ria.ru/20241106/bashkiriya-1982314870.html

СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии

СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии - РИА Новости, 06.11.2024

СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии

Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело о диверсии после схода вагонов с углем под Уфой, сообщает "Коммерсантъ-Уфа". РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T21:38

2024-11-06T21:38

2024-11-06T21:38

происшествия

уфа

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981638375_0:29:1040:614_1920x0_80_0_0_33b35ce8ee2f2ef5de429657fdcfa27d.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело о диверсии после схода вагонов с углем под Уфой, сообщает "Коммерсантъ-Уфа"."Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва", - говорится в публикации.Следователи считают, что взрывное устройство было заложено под люком одного из вагонов.Подозреваемого в преступлении 31-летнего жителя Ставропольского края задержали через два дня после происшествия.Как ранее сообщала Приволжская транспортная прокуратура, 3 ноября более 20 вагонов с углем сошли с рельсов на участке пути Иглино — Дема. На место происшествия был направлен восстановительный поезд, задержек движения не произошло, никто не пострадал.

https://ria.ru/20241103/poezd-1981638518.html

https://ria.ru/20240809/vagony-1965304263.html

уфа

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, уфа, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)