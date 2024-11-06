https://ria.ru/20241106/bashkiriya-1982314870.html
СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии
СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии
Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело о диверсии после схода вагонов с углем под Уфой, сообщает "Коммерсантъ-Уфа". РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:38
2024-11-06T21:38
2024-11-06T21:38
происшествия
уфа
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Управление ФСБ по Башкирии возбудило уголовное дело о диверсии после схода вагонов с углем под Уфой, сообщает "Коммерсантъ-Уфа"."Предварительно установлено, что сход произошел в результате взрыва", - говорится в публикации.Следователи считают, что взрывное устройство было заложено под люком одного из вагонов.Подозреваемого в преступлении 31-летнего жителя Ставропольского края задержали через два дня после происшествия.Как ранее сообщала Приволжская транспортная прокуратура, 3 ноября более 20 вагонов с углем сошли с рельсов на участке пути Иглино — Дема. На место происшествия был направлен восстановительный поезд, задержек движения не произошло, никто не пострадал.
https://ria.ru/20241103/poezd-1981638518.html
https://ria.ru/20240809/vagony-1965304263.html
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происшествия, уфа, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: вагоны с углем сошли с рельсов в Башкирии из-за диверсии
Ъ: причиной схода вагонов с углем в Башкирии стала диверсия