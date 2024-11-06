Рейтинг@Mail.ru
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/bajden-1982291464.html
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко - РИА Новости, 06.11.2024
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко
Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:45
2024-11-06T18:45
в мире
америка
сша
москва
дональд трамп
александр яковенко
джо байден
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864180_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_efa7349ce6a263548e6fe8ee7f66a4d6.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко. "Конечно, Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". Достаточно вспомнить, что в таком же положении (тогдашний президент Барак - ред.) Обама в декабре 2016 года пошёл на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения", - заявил Яковенко РИА Новости. В этой связи можно рассчитывать, что Дональд Трамп займется внешними делами, не дожидаясь инаугурации 20 января, и "задвинет" уходящих демократов. "Его полуофициальное положение может пойти на пользу Америке, прежде всего среди союзников, которым будет лучше перестроиться раньше, чем позже. Но, конечно, не в отношениях с Москвой, где нужны твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, о чем шла речь в декабре 2021 года", - считает Яковенко. Он напомнил, что России на Украине нужен полноценный мир, а не перемирие. "То есть международно признанные границы и комплексная санация Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации - вполне в духе того, что на Западе называют европейскими ценностями. Никто не мешает Трампу готовиться к такому урегулированию - для этого необязательно ездить в Москву: наша политика абсолютно открыта и мы не скрываем своих целей на Украине и в Европе. И будем судить, как заявляют в Кремле, не по предвыборным заявлениям, а по делам", - отметил он. В остальном можно констатировать, что по итогам выборов президента США коренная Америка и ее средний класс вернули себе страну, которую у них хотели отнять либеральные элиты. "Трудно не согласиться с Илоном Маском... размещая безконтрольных иммигрантов в колеблющихся штатах и давая им гражданство, демократы могли попытаться увековечить свое правление. Это стало бы концом демократии в Америке. Вовне мы столкнулись бы с попыткой ультралиберальной мировой революции по образцу Революции 1917 года, когда либералы проложили дорогу к власти большевикам и левым эсерам. Тогда Америка, расколотая изнутри и в военном отношении опасная, стала бы не только "больным человеком" мира, а изгоем. Понятно, что те, кому Америка "принадлежит", это хорошо понимали", - добавил эксперт. По его оценке, реализация консервативной повестки дня поможет Америке вписаться в остальной мир, для которого общим знаменателем являются традиционные ценности. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/ssha-1981995873.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
америка
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961864180_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_63e16e7ed62b5da465130b59fe2b6c34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, америка, сша, москва, дональд трамп, александр яковенко, джо байден, россия
В мире, Америка, США, Москва, Дональд Трамп, Александр Яковенко, Джо Байден, Россия
Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко

Яковенко: Байден до окончания полномочий может пойти на резкое обострение с РФ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.
«
"Конечно, Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". Достаточно вспомнить, что в таком же положении (тогдашний президент Барак - ред.) Обама в декабре 2016 года пошёл на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения", - заявил Яковенко РИА Новости.
В этой связи можно рассчитывать, что Дональд Трамп займется внешними делами, не дожидаясь инаугурации 20 января, и "задвинет" уходящих демократов.
«
"Его полуофициальное положение может пойти на пользу Америке, прежде всего среди союзников, которым будет лучше перестроиться раньше, чем позже. Но, конечно, не в отношениях с Москвой, где нужны твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, о чем шла речь в декабре 2021 года", - считает Яковенко.
Он напомнил, что России на Украине нужен полноценный мир, а не перемирие.
"То есть международно признанные границы и комплексная санация Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации - вполне в духе того, что на Западе называют европейскими ценностями. Никто не мешает Трампу готовиться к такому урегулированию - для этого необязательно ездить в Москву: наша политика абсолютно открыта и мы не скрываем своих целей на Украине и в Европе. И будем судить, как заявляют в Кремле, не по предвыборным заявлениям, а по делам", - отметил он.
В остальном можно констатировать, что по итогам выборов президента США коренная Америка и ее средний класс вернули себе страну, которую у них хотели отнять либеральные элиты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Американский автопилот дальше не летит
Вчера, 08:00
"Трудно не согласиться с Илоном Маском... размещая безконтрольных иммигрантов в колеблющихся штатах и давая им гражданство, демократы могли попытаться увековечить свое правление. Это стало бы концом демократии в Америке. Вовне мы столкнулись бы с попыткой ультралиберальной мировой революции по образцу Революции 1917 года, когда либералы проложили дорогу к власти большевикам и левым эсерам. Тогда Америка, расколотая изнутри и в военном отношении опасная, стала бы не только "больным человеком" мира, а изгоем. Понятно, что те, кому Америка "принадлежит", это хорошо понимали", - добавил эксперт.
По его оценке, реализация консервативной повестки дня поможет Америке вписаться в остальной мир, для которого общим знаменателем являются традиционные ценности.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
В миреАмерикаСШАМоскваДональд ТрампАлександр ЯковенкоДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала