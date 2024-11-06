Байден может пойти на резкое обострение с Россией, считает Яковенко
Яковенко: Байден до окончания полномочий может пойти на резкое обострение с РФ
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден до окончания своих полномочий может пойти на резкие действия, в том числе по отношению к России, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совете Безопасности РФ Александр Яковенко.
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"Конечно, Байден и его администрация еще остаются у власти, хотя и в традиционном положении "хромой утки". Достаточно вспомнить, что в таком же положении (тогдашний президент Барак - ред.) Обама в декабре 2016 года пошёл на резкое обострение отношений с Россией, включая выдворение 35 наших дипломатов. Того же можно ожидать и сейчас, особенно на Украине. Если там не поймут, что ситуация для них радикально изменилась не только на линии боевого соприкосновения", - заявил Яковенко РИА Новости.
В этой связи можно рассчитывать, что Дональд Трамп займется внешними делами, не дожидаясь инаугурации 20 января, и "задвинет" уходящих демократов.
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"Его полуофициальное положение может пойти на пользу Америке, прежде всего среди союзников, которым будет лучше перестроиться раньше, чем позже. Но, конечно, не в отношениях с Москвой, где нужны твердые и юридически обязывающие гарантии нашей безопасности со стороны Запада, о чем шла речь в декабре 2021 года", - считает Яковенко.
Он напомнил, что России на Украине нужен полноценный мир, а не перемирие.
"То есть международно признанные границы и комплексная санация Киева на путях демилитаризации, денацификации и федерализации - вполне в духе того, что на Западе называют европейскими ценностями. Никто не мешает Трампу готовиться к такому урегулированию - для этого необязательно ездить в Москву: наша политика абсолютно открыта и мы не скрываем своих целей на Украине и в Европе. И будем судить, как заявляют в Кремле, не по предвыборным заявлениям, а по делам", - отметил он.
В остальном можно констатировать, что по итогам выборов президента США коренная Америка и ее средний класс вернули себе страну, которую у них хотели отнять либеральные элиты.
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"Трудно не согласиться с Илоном Маском... размещая безконтрольных иммигрантов в колеблющихся штатах и давая им гражданство, демократы могли попытаться увековечить свое правление. Это стало бы концом демократии в Америке. Вовне мы столкнулись бы с попыткой ультралиберальной мировой революции по образцу Революции 1917 года, когда либералы проложили дорогу к власти большевикам и левым эсерам. Тогда Америка, расколотая изнутри и в военном отношении опасная, стала бы не только "больным человеком" мира, а изгоем. Понятно, что те, кому Америка "принадлежит", это хорошо понимали", - добавил эксперт.
По его оценке, реализация консервативной повестки дня поможет Америке вписаться в остальной мир, для которого общим знаменателем являются традиционные ценности.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.