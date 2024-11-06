Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами, пишут СМИ
Washington Examiner: Байден не присоединится к наблюдению за подсчетами голосов
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что в ночь выборов Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также примет участие в нескольких радиоинтервью. Затем к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц.
"Сегодня ночью президент и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома", - заявил изданию неназванный представитель американской администрации.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что команда Харрис не дает согласия на участие главы государства Джо Байдена в своей предвыборной кампании, так как не считает его полезным. По данным портала, команда Харрис считает Байдена политической обузой, но при этом не хочет открыто ему об этом заявить. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости на фоне выхода из предвыборной гонки и отсутствия на крупных мероприятиях, он иногда жалеет о своем решении не продолжать борьбу за новый срок на посту главы Белого дома.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.