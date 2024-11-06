https://ria.ru/20241106/bajden-1982087906.html

Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами, пишут СМИ

Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами, пишут СМИ - РИА Новости, 06.11.2024

Байден не присоединится к Харрис для наблюдения за подсчетами, пишут СМИ

Президент США Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:20

2024-11-06T05:20

2024-11-06T05:20

в мире

сша

вашингтон (штат)

аризона

камала харрис

джо байден

тим уолц

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a3b67cbff4f7d8ed690720ff35ce100.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден не присоединится к вице-президенту и кандидату от Демократической партии Камале Харрис для наблюдения за подсчетами результатов выборов, сообщает издание Washington Examiner со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома. Ранее телеканал NBC News сообщал, что в ночь выборов Харрис посетит собрание в университете Говарда в Вашингтоне, а также примет участие в нескольких радиоинтервью. Затем к ней присоединится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолц. "Сегодня ночью президент и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками Белого дома", - заявил изданию неназванный представитель американской администрации. Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщал о том, что команда Харрис не дает согласия на участие главы государства Джо Байдена в своей предвыборной кампании, так как не считает его полезным. По данным портала, команда Харрис считает Байдена политической обузой, но при этом не хочет открыто ему об этом заявить. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала о том, что Байдену сложно смириться с уменьшением своей значимости на фоне выхода из предвыборной гонки и отсутствия на крупных мероприятиях, он иногда жалеет о своем решении не продолжать борьбу за новый срок на посту главы Белого дома. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

вашингтон (штат)

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), аризона, камала харрис, джо байден, тим уолц, выборы президента сша — 2024