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В Кронштадте загорелся рейсовый автобус
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 06.11.2024
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус
Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:07
2024-11-06T15:07
2024-11-06T15:18
происшествия
кронштадт
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района Петербурга Андрей Кононов. "В 14.05 (совпадает с мск) по адресу Цитадельское шоссе дом 2 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В 14.10 на место происшествия прибыли оперативные службы и в кратчайшие время потушили возгорание", - написал Кононов в своем Telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет, когда произошло возгорание автобус двигался без пассажиров. Причины будут устанавливать дознаватели МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кронштадт, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кронштадт, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус
В Кронштадте загорелся двигатель у рейсового автобуса без пассажиров