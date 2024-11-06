https://ria.ru/20241106/avtobus-1982210924.html

В Кронштадте загорелся рейсовый автобус

В Кронштадте загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 06.11.2024

В Кронштадте загорелся рейсовый автобус

Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:07

2024-11-06T15:18

происшествия

кронштадт

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района Петербурга Андрей Кононов. "В 14.05 (совпадает с мск) по адресу Цитадельское шоссе дом 2 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В 14.10 на место происшествия прибыли оперативные службы и в кратчайшие время потушили возгорание", - написал Кононов в своем Telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет, когда произошло возгорание автобус двигался без пассажиров. Причины будут устанавливать дознаватели МЧС.

https://ria.ru/20241025/avtobus-1980077000.html

кронштадт

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, кронштадт, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)