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В Кронштадте загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 06.11.2024
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15:07 06.11.2024 (обновлено: 15:18 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/avtobus-1982210924.html
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус - РИА Новости, 06.11.2024
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус
Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:07
2024-11-06T15:18
происшествия
кронштадт
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района Петербурга Андрей Кононов. "В 14.05 (совпадает с мск) по адресу Цитадельское шоссе дом 2 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В 14.10 на место происшествия прибыли оперативные службы и в кратчайшие время потушили возгорание", - написал Кононов в своем Telegram-канале. Он добавил, что погибших и пострадавших нет, когда произошло возгорание автобус двигался без пассажиров. Причины будут устанавливать дознаватели МЧС.
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происшествия, кронштадт, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кронштадт, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кронштадте загорелся рейсовый автобус

В Кронштадте загорелся двигатель у рейсового автобуса без пассажиров

© Кадр видео из соцсетейСгоревший автобус в Кронштадте
Сгоревший автобус в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Кадр видео из соцсетей
Сгоревший автобус в Кронштадте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Двигатель загорелся у рейсового автобуса на Цитадельском шоссе в Кронштадте, который ехал без пассажиров, сообщил глава администрации Кронштадского района Петербурга Андрей Кононов.
«
"В 14.05 (совпадает с мск) по адресу Цитадельское шоссе дом 2 произошло возгорание в моторном отсеке автобуса. В 14.10 на место происшествия прибыли оперативные службы и в кратчайшие время потушили возгорание", - написал Кононов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что погибших и пострадавших нет, когда произошло возгорание автобус двигался без пассажиров.
Причины будут устанавливать дознаватели МЧС.
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ПроисшествияКронштадтСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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