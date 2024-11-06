https://ria.ru/20241106/ates-1982224244.html
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме - РИА Новости, 06.11.2024
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме
Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:41
2024-11-06T15:41
2024-11-06T15:41
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Направить в город Лиму (Республика Перу) в период с 13 по 17 ноября 2024 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - говорится в документе. Правительству поручено утвердить состав делегации.
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Лима (город), Россия, Алексей Оверчук, Владимир Путин, В мире, Перу, Саммит АТЭС в Лиме, АТЭС
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме
Вице-премьер Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме