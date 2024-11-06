Рейтинг@Mail.ru
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/ates-1982224244.html
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме - РИА Новости, 06.11.2024
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме
Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T15:41
2024-11-06T15:41
лима (город)
россия
алексей оверчук
владимир путин
в мире
перу
саммит атэс в лиме
атэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732062_0:72:2973:1744_1920x0_80_0_0_07ecd95842248bf2942a0253b768263d.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Направить в город Лиму (Республика Перу) в период с 13 по 17 ноября 2024 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - говорится в документе. Правительству поручено утвердить состав делегации.
https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html
лима (город)
россия
перу
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976732062_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_5d99408f2f433dd27d5e62340eed53ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лима (город), россия, алексей оверчук, владимир путин, в мире, перу, саммит атэс в лиме, атэс
Лима (город), Россия, Алексей Оверчук, Владимир Путин, В мире, Перу, Саммит АТЭС в Лиме, АТЭС
Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме

Вице-премьер Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Алексей Оверчук . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Направить в город Лиму (Республика Перу) в период с 13 по 17 ноября 2024 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - говорится в документе.
Правительству поручено утвердить состав делегации.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Байден уклонился от ответа на вопрос о встрече с Путиным на АТЭС и G20
3 октября, 18:22
 
Лима (город)РоссияАлексей ОверчукВладимир ПутинВ миреПеруСаммит АТЭС в ЛимеАТЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала