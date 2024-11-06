https://ria.ru/20241106/ates-1982224244.html

Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме

Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме - РИА Новости, 06.11.2024

Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме

Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:41

2024-11-06T15:41

2024-11-06T15:41

лима (город)

россия

алексей оверчук

владимир путин

в мире

перу

саммит атэс в лиме

атэс

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в Лиме с 13 по 17 ноября, соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Направить в город Лиму (Республика Перу) в период с 13 по 17 ноября 2024 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", - говорится в документе. Правительству поручено утвердить состав делегации.

https://ria.ru/20241003/bayden-1976238976.html

лима (город)

россия

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