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В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2 - РИА Новости, 06.11.2024
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Проектно-образовательный интенсив Архипелаг 2024 - оформление без лого - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
09:00 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/asi-1982016723.html
В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2
В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2 - РИА Новости, 06.11.2024
В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2
Программная экосистема "Ансельм", разработанная группой ученых компании "РусЭнергоПроект" во главе с Максимом Канищевым, помогает повысить энергоэффективность... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:00
2024-11-06T09:00
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
сахалинская область
персидский залив
агентство стратегических инициатив (аси)
брикс
технологии
сибур холдинг
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Программная экосистема "Ансельм", разработанная группой ученых компании "РусЭнергоПроект" во главе с Максимом Канищевым, помогает повысить энергоэффективность промышленных предприятий и сократить выбросы парниковых газов, она внедрена на ряде крупных нефтехимических предприятий России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).ООО "РусЭнергоПроект" – участник трека АСИ "Экология" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тыс. участников из 78 регионов России.Отмечается, что благодаря разработке предприятия получили возможность снизить себестоимость продукции и сократить выбросы в среднем на 30%.Экономический эффект от внедрения решений Ансельм в нефтегазовой отрасли РФ оценивается в 300 миллиардов рублей ежегодно, а в случае развертывания на все энергоемкие отрасли промышленности – в 3,5 триллиона рублей ежегодно."Система "Ансельм" позволяет в режиме реального времени, на основании верифицируемых данных рассчитывать фактический потенциал повышения энергоэффективности промышленного предприятия и сокращения выбросов парниковых газов. Также она позволяет сразу рассчитывать экономическую окупаемость при реализации идентифицированных системой "Ансельм" проектов. Повышение энергоэффективности становится быстрой, простой и высокомаржинальной задачей. Благодаря нашему проекту Россия может стать единственной в мире страной, которая полностью идентифицировала все возможные проекты по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов, которые могут быть реализованы. Уверен, что в ближайшие годы наша технология будет использоваться не только в России, но также в странах БРИКС, Персидского залива, Латинской Америки и станет главным инструментом для сокращения выбросов СО2 в промышленности", – отметил управляющий директор "РусЭнергоПроект" Максим Канищев.В пресс-службе добавили, что данную технологию внедряют крупные российские компании, в том числе СИБУР, ПАО НК "Роснефть", "Башнефть", ТАИФ-НК и другие. Например, для предприятий СИБУРА как для нефтехимического лидера России "РусЭнергоПроект" реализовала комплексный проект по оценке потенциала энергоэффективности и сокращения выбросов СО2."Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии".Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.
https://ria.ru/20241030/asi-1980749966.html
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россия
сахалинская область
персидский залив
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россия, сахалинская область, персидский залив, агентство стратегических инициатив (аси), брикс, технологии, сибур холдинг
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Сахалинская область, Персидский залив, Агентство стратегических инициатив (АСИ), БРИКС, Технологии, Сибур Холдинг

В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2

© Фото из личного архива Максима КанищеваВ АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2
В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2 - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото из личного архива Максима Канищева
В АСИ рассказали о технологии для сокращения выбросов CО2
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Программная экосистема "Ансельм", разработанная группой ученых компании "РусЭнергоПроект" во главе с Максимом Канищевым, помогает повысить энергоэффективность промышленных предприятий и сократить выбросы парниковых газов, она внедрена на ряде крупных нефтехимических предприятий России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).
ООО "РусЭнергоПроект" – участник трека АСИ "Экология" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тыс. участников из 78 регионов России.
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Отмечается, что благодаря разработке предприятия получили возможность снизить себестоимость продукции и сократить выбросы в среднем на 30%.
Экономический эффект от внедрения решений Ансельм в нефтегазовой отрасли РФ оценивается в 300 миллиардов рублей ежегодно, а в случае развертывания на все энергоемкие отрасли промышленности – в 3,5 триллиона рублей ежегодно.
"Система "Ансельм" позволяет в режиме реального времени, на основании верифицируемых данных рассчитывать фактический потенциал повышения энергоэффективности промышленного предприятия и сокращения выбросов парниковых газов. Также она позволяет сразу рассчитывать экономическую окупаемость при реализации идентифицированных системой "Ансельм" проектов. Повышение энергоэффективности становится быстрой, простой и высокомаржинальной задачей. Благодаря нашему проекту Россия может стать единственной в мире страной, которая полностью идентифицировала все возможные проекты по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов, которые могут быть реализованы. Уверен, что в ближайшие годы наша технология будет использоваться не только в России, но также в странах БРИКС, Персидского залива, Латинской Америки и станет главным инструментом для сокращения выбросов СО2 в промышленности", – отметил управляющий директор "РусЭнергоПроект" Максим Канищев.
В пресс-службе добавили, что данную технологию внедряют крупные российские компании, в том числе СИБУР, ПАО НК "Роснефть", "Башнефть", ТАИФ-НК и другие. Например, для предприятий СИБУРА как для нефтехимического лидера России "РусЭнергоПроект" реализовала комплексный проект по оценке потенциала энергоэффективности и сокращения выбросов СО2.
"Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику Агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это "сборник" историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии".
Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач Агентства.
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияСахалинская областьПерсидский заливАгентство стратегических инициатив (АСИ)БРИКСТехнологииСибур Холдинг
 
 
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