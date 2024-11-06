В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра
Суд арестовал главу "Ивановского Объединения Строителей" по делу о мошенничестве
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей", обвиняемому в мошенничестве при проектировании капитального ремонта кинотеатра, сообщила прокуратура Ивановской области.
В июне прокуратура Ивановской области сообщала об аресте обвиняемого в растрате экс-главы департамента строительства и архитектуры региона. Уточнялось, что департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
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"Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей" в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, действуя совместно с бывшим начальником департамента строительства и архитектуры Ивановской области и руководителями подконтрольных организаций, совершил хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта на выполнение работ по разработке проектной документации на капремонт кинотеатра "Современник" в Иваново.