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В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра - РИА Новости, 06.11.2024
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22:44 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/arest-1982320135.html
В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра
В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра - РИА Новости, 06.11.2024
В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей",... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T22:44
2024-11-06T22:44
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей", обвиняемому в мошенничестве при проектировании капитального ремонта кинотеатра, сообщила прокуратура Ивановской области. В июне прокуратура Ивановской области сообщала об аресте обвиняемого в растрате экс-главы департамента строительства и архитектуры региона. Уточнялось, что департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. "Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей" в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, действуя совместно с бывшим начальником департамента строительства и архитектуры Ивановской области и руководителями подконтрольных организаций, совершил хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта на выполнение работ по разработке проектной документации на капремонт кинотеатра "Современник" в Иваново.
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происшествия, ивановская область, иваново, россия
Происшествия, Ивановская область, Иваново, Россия
В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра

Суд арестовал главу "Ивановского Объединения Строителей" по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей", обвиняемому в мошенничестве при проектировании капитального ремонта кинотеатра, сообщила прокуратура Ивановской области.
В июне прокуратура Ивановской области сообщала об аресте обвиняемого в растрате экс-главы департамента строительства и архитектуры региона. Уточнялось, что департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей.
«
"Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей" в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, действуя совместно с бывшим начальником департамента строительства и архитектуры Ивановской области и руководителями подконтрольных организаций, совершил хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта на выполнение работ по разработке проектной документации на капремонт кинотеатра "Современник" в Иваново.
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