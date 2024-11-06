https://ria.ru/20241106/arest-1982320135.html

В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра

В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра - РИА Новости, 06.11.2024

В Иваново арестовали обвиняемого по делу о растрате при ремонте кинотеатра

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей",... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T22:44

2024-11-06T22:44

2024-11-06T22:44

происшествия

ивановская область

иваново

россия

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РЯЗАНЬ, 6 ноя - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей", обвиняемому в мошенничестве при проектировании капитального ремонта кинотеатра, сообщила прокуратура Ивановской области. В июне прокуратура Ивановской области сообщала об аресте обвиняемого в растрате экс-главы департамента строительства и архитектуры региона. Уточнялось, что департаментом в декабре 2019 года приняты и оплачены работы по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт здания кинотеатра "Современник" в Иваново. Однако, фактически работы подрядчиком не исполнены. Сумма причиненного ущерба составила почти 12 миллионов рублей. "Прокуратура Ивановской области поддержала ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения генеральному директору Ассоциации саморегулируемой организации "Ивановское Объединение Строителей" в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в Telegram-канале прокуратуры. Отмечается, что мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, действуя совместно с бывшим начальником департамента строительства и архитектуры Ивановской области и руководителями подконтрольных организаций, совершил хищение бюджетных средств при исполнении госконтракта на выполнение работ по разработке проектной документации на капремонт кинотеатра "Современник" в Иваново.

https://ria.ru/20240712/arest-1959359441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ивановская область, иваново, россия