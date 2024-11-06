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Увеличение объема производства фиксируют в АПК Адыгеи

Увеличение объема производства фиксируют в АПК Адыгеи - РИА Новости, 06.11.2024

Увеличение объема производства фиксируют в АПК Адыгеи

В этом году агропромышленный комплекс Адыгеи увеличил объемы производства зерновых, скота, молока, яиц и плодов, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:00

2024-11-06T15:00

2024-11-06T15:00

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

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МАЙКОП, 6 ноя – РИА Новости. В этом году агропромышленный комплекс Адыгеи увеличил объемы производства зерновых, скота, молока, яиц и плодов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. В среду в Майкопе прошло награждение работников АПК-лидеров уборочной кампании этого года. "В этом году наши фермеры собрали почти 600 тысяч тонн зерновых, что на 7% выше уровня прошлого года. Такой показатель сложился за счет увеличения урожайности, которая выросла на 3,8 центнера на гектар, составив почти 47 центнеров на гектар", – приводит пресс-служба слова главы Адыгеи Мурата Кумпилова, который поздравил аграриев с достижением высоких результатов. По данным республиканских властей, в этом году также фиксируется прирост урожая плодов и ягод – на 33 %. "В животноводстве за девять месяцев текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, выросло производство скота и птицы, молока и яиц. Вырос индекс производства продукции сельского хозяйства, составив 103,4%. В пищевой промышленности за девять месяцев этого года на 43,5% вырос объем отгруженной продукции", – сказал глава республики. Также Кумпилов отметил, что во многом такие результаты достигнуты благодаря выстроенной системе господдержки аграриев. "Опираясь на помощь правительства страны, в этом году мы направили на развитие АПК Адыгеи свыше полумиллиарда рублей. Около трети от этой суммы выделено на развитие малых форм хозяйствования", – добавил он.

https://ria.ru/20241028/stroitelstvo-1980497556.html

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майкоп

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майкоп, мурат кумпилов