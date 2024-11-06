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Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет - РИА Новости, 06.11.2024
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08:23 06.11.2024 (обновлено: 15:12 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ap-1982107450.html
Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет
Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет - РИА Новости, 06.11.2024
Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет
Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет, сообщает Ассошэйтед Пресс после подсчета 42%... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:23
2024-11-06T15:12
в мире
калифорния
сша
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет, сообщает Ассошэйтед Пресс после подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата.Пелоси набирает 81,5% голосов, в то время как ее соперник от Республиканской партии Брюс Лоу получает только 18,5% голосов.Пелоси является одним из самых старых членов палаты представителей. Ей в настоящее время 84 года.
https://ria.ru/20241106/ssha-1982107357.html
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в мире, калифорния, сша, нэнси пелоси
В мире, Калифорния, США, Нэнси Пелоси
Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет

AP: Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет, сообщает Ассошэйтед Пресс после подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата.
Пелоси набирает 81,5% голосов, в то время как ее соперник от Республиканской партии Брюс Лоу получает только 18,5% голосов.
Пелоси является одним из самых старых членов палаты представителей. Ей в настоящее время 84 года.
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В миреКалифорнияСШАНэнси Пелоси
 
 
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