https://ria.ru/20241106/ap-1982107450.html

Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет

Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет - РИА Новости, 06.11.2024

Пелоси переизбирается в конгресс в возрасте 84 лет

Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет, сообщает Ассошэйтед Пресс после подсчета 42%... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:23

2024-11-06T08:23

2024-11-06T15:12

в мире

калифорния

сша

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси переизбирается в конгресс от Калифорнии в возрасте 84 лет, сообщает Ассошэйтед Пресс после подсчета 42% бюллетеней в 11-м округе штата.Пелоси набирает 81,5% голосов, в то время как ее соперник от Республиканской партии Брюс Лоу получает только 18,5% голосов.Пелоси является одним из самых старых членов палаты представителей. Ей в настоящее время 84 года.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982107357.html

калифорния

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Варвара Скокшина

в мире, калифорния, сша, нэнси пелоси