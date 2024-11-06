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AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине - РИА Новости, 06.11.2024
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03:41 06.11.2024 (обновлено: 03:53 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/ap-1982078009.html
AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине
AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине - РИА Новости, 06.11.2024
AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:41
2024-11-06T03:53
северная каролина
в мире
камала харрис
выборы президента сша — 2024
дональд трамп
сша
аризона
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов.По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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северная каролина, в мире, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша, аризона
Северная Каролина, В мире, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, США, Аризона
AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине

AP: Харрис побеждает Трампа в Северной Каролине, набирая 69 процентов

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов.
По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Северная КаролинаВ миреКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Дональд ТрампСШААризона
 
 
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