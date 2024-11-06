https://ria.ru/20241106/ap-1982078009.html

AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине

AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине - РИА Новости, 06.11.2024

AP прогнозирует победу Харрис в Северной Каролине

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:41

2024-11-06T03:41

2024-11-06T03:53

северная каролина

в мире

камала харрис

выборы президента сша — 2024

дональд трамп

сша

аризона

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в ключевом колеблющемся штате Северная Каролина, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 2% голосов.По расчетам агентства, Харрис удалось заручиться 68,1% голосов избирателей, в то время как Трамп получает пока 30,7%.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

северная каролина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северная каролина, в мире, камала харрис, выборы президента сша — 2024, дональд трамп, сша, аризона