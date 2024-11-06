https://ria.ru/20241106/ap-1982068658.html

Опубликованы первые результаты выборов после закрытия участков в США

Опубликованы первые результаты выборов после закрытия участков в США - РИА Новости, 06.11.2024

Опубликованы первые результаты выборов после закрытия участков в США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки, где закрылись избирательные участки,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:14

2024-11-06T02:14

2024-11-06T08:24

сша

в мире

индиана

кентукки

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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НЬЮ-ЙОРК, 6 ноя – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп лидирует с большим отрывом в штатах Индиана и Кентукки, где закрылись избирательные участки, свидетельствуют первые подсчеты агентства Ассошиэйтед Пресс.По данным агентства, в Индиане у Трампа 71,5 процента, у его соперницы, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис – 26,7 процента. Пока там обработаны менее одного процента бюллетеней. Телеканал CNN в свою очередь дает в этом штате Трампу 62,5 процента, а Харрис — 36,4 процента.Экс-президент США также лидирует в Кентукки с 63,4 процента, у Харрис – 35,5 процента. В этом штате обработаны порядка двух процентов бюллетеней, отмечает Ассошиэйтед Пресс. По данным CNN, Трамп в этом штате пока набирает 60,9 процента, у Харрис – 37,8 процента.Трамп на прошлых выборах победил и в Кентукки, и в Индиане.В США сейчас проходят президентские выборы. Победитель определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого больше отдано бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков. Победа в определенном штате дает кандидату имеющееся у штата количество голосов выборщиков, при этом все штаты, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все".Для победы нужно заручиться 270 голосами выборщиков из 538, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая — республиканского. Но в этом цикле есть семь штатов, которые не определились с поддерживаемой партией. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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кентукки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, в мире, индиана, кентукки, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024