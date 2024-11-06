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В Америке победила реальность - РИА Новости, 06.11.2024
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08:00 06.11.2024 (обновлено: 15:22 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html
В Америке победила реальность
В Америке победила реальность - РИА Новости, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Прошедшей ночью биткоин достиг исторического максимума, а доллар стал быстро укрепляться. Специалисты напрямую увязывают данные процессы со все большей... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T08:00
2024-11-06T15:22
в мире
америка
сша
украина
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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Прошедшей ночью биткоин достиг исторического максимума, а доллар стал быстро укрепляться. Специалисты напрямую увязывают данные процессы со все большей уверенностью рынков в победе Дональда Трампа на президентских выборах — и связанными с этим надеждами на социально-экономические улучшения в США.А Associated Press обратило внимание на очень показательный демографический сдвиг в группах сторонников обеих партий: значительная доля молодежи, традиционно настроенная более либерально, переметнулась от демократов к республиканцам. Это стало еще одним знаковым изменением после того, как Демпартия начала терять поддержку представителей меньшинств (от чернокожих и латиноамериканцев до мусульман), которые много десятилетий были ее электоральной опорой.По сути, все эти процессы свидетельствуют об одном и том же — о том, что американский либеральный истеблишмент и "глубинное государство" заигрались в бога.Американская молодежь (как, впрочем, и любая другая) может быть сколь угодно свободолюбива, ей поперек горла стоят замшелые консерваторы, но она живет в реальности — в реальности, в которой у большей ее части просто нет жизненных перспектив, в которой она задушена образовательными кредитами, вынуждена перебиваться малооплачиваемыми работами и жить с родителями (что для США исторически просто нонсенс), поскольку нет никаких шансов купить собственное жилье. Бизнес — даже калифорнийский — может сильно не любить самовлюбленного и скандального Трампа, однако не может игнорировать то, что национальная экономика сталкивается с системными вызовами. А есть еще ветшающая инфраструктура страны, на реконструкции которой попилили триллион долларов, но почти ничего не сделали, есть стремительно разрастающийся миграционный кризис на границе и миллиарды долларов, утекающие на Украину и в другие сверхдержавные проекты США.И дело даже не в острых проблемах как таковых (в какой стране таких не найдется?), а в отказе Вашингтона в лице демократической администрации и бюрократии даже признавать их. Фактически вся избирательная кампания сначала Джо Байдена, а затем Камалы Харрис сводилась к бравурным заявлениям о том, что в Америке в целом все хорошо и есть только одна проблема — проклятый Дональд Трамп и его трамписты, которых надо победить любой ценой. А пресловутый "план Камалы Харрис" превратился в анекдот и притчу во языцех, поскольку она в ходе кампании так и не представила свою программу действий. То есть ей даже не смогли написать хоть какой-то документ, который бы можно было показать публике, а озвученные отдельные предложения типа введения госрегулирования цен на продукты питания вызвали такой общественный шок, что их пришлось быстренько откатывать.Именно тут сосредоточена, наверное, главная причина, по которой ныне все происходит именно так: американский либеральный и глобалистский истеблишмент уверовал в бесконечное могущество идеологических мантр и медиаиллюзий, однако люди живут в реальности — и в конечном счете всегда побеждает она.В данный момент сторонники Дональда Трампа празднуют его победу, практически не сомневаясь в исходе выборов. Впрочем, 2020 год показал, что у демократов могут найтись тузы в рукаве — вроде почтового голосования, результаты которого будут считать еще три дня.Но даже если фокус удастся повторить и на сей раз, это уже ничего принципиально не изменит. Чем дольше американское "глубинное государство" и Белый дом (кто бы ни стал его хозяином) будут игнорировать реальный мир, реальные проблемы и реальные вызовы, с которыми сталкивается страна, тем болезненнее будет отдача. Сегодняшняя ночь стала очередным напоминанием об этом — причем не только для Америки, но и для всего мира.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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Ирина Алкснис
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в мире, америка, сша, украина, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, аналитика
В мире, Америка, США, Украина, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, Аналитика

В Америке победила реальность

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Прошедшей ночью биткоин достиг исторического максимума, а доллар стал быстро укрепляться. Специалисты напрямую увязывают данные процессы со все большей уверенностью рынков в победе Дональда Трампа на президентских выборах — и связанными с этим надеждами на социально-экономические улучшения в США.
А Associated Press обратило внимание на очень показательный демографический сдвиг в группах сторонников обеих партий: значительная доля молодежи, традиционно настроенная более либерально, переметнулась от демократов к республиканцам. Это стало еще одним знаковым изменением после того, как Демпартия начала терять поддержку представителей меньшинств (от чернокожих и латиноамериканцев до мусульман), которые много десятилетий были ее электоральной опорой.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
По сути, все эти процессы свидетельствуют об одном и том же — о том, что американский либеральный истеблишмент и "глубинное государство" заигрались в бога.
Американская молодежь (как, впрочем, и любая другая) может быть сколь угодно свободолюбива, ей поперек горла стоят замшелые консерваторы, но она живет в реальности — в реальности, в которой у большей ее части просто нет жизненных перспектив, в которой она задушена образовательными кредитами, вынуждена перебиваться малооплачиваемыми работами и жить с родителями (что для США исторически просто нонсенс), поскольку нет никаких шансов купить собственное жилье. Бизнес — даже калифорнийский — может сильно не любить самовлюбленного и скандального Трампа, однако не может игнорировать то, что национальная экономика сталкивается с системными вызовами. А есть еще ветшающая инфраструктура страны, на реконструкции которой попилили триллион долларов, но почти ничего не сделали, есть стремительно разрастающийся миграционный кризис на границе и миллиарды долларов, утекающие на Украину и в другие сверхдержавные проекты США.
И дело даже не в острых проблемах как таковых (в какой стране таких не найдется?), а в отказе Вашингтона в лице демократической администрации и бюрократии даже признавать их. Фактически вся избирательная кампания сначала Джо Байдена, а затем Камалы Харрис сводилась к бравурным заявлениям о том, что в Америке в целом все хорошо и есть только одна проблема — проклятый Дональд Трамп и его трамписты, которых надо победить любой ценой. А пресловутый "план Камалы Харрис" превратился в анекдот и притчу во языцех, поскольку она в ходе кампании так и не представила свою программу действий. То есть ей даже не смогли написать хоть какой-то документ, который бы можно было показать публике, а озвученные отдельные предложения типа введения госрегулирования цен на продукты питания вызвали такой общественный шок, что их пришлось быстренько откатывать.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Именно тут сосредоточена, наверное, главная причина, по которой ныне все происходит именно так: американский либеральный и глобалистский истеблишмент уверовал в бесконечное могущество идеологических мантр и медиаиллюзий, однако люди живут в реальности — и в конечном счете всегда побеждает она.
В данный момент сторонники Дональда Трампа празднуют его победу, практически не сомневаясь в исходе выборов. Впрочем, 2020 год показал, что у демократов могут найтись тузы в рукаве — вроде почтового голосования, результаты которого будут считать еще три дня.
Но даже если фокус удастся повторить и на сей раз, это уже ничего принципиально не изменит. Чем дольше американское "глубинное государство" и Белый дом (кто бы ни стал его хозяином) будут игнорировать реальный мир, реальные проблемы и реальные вызовы, с которыми сталкивается страна, тем болезненнее будет отдача. Сегодняшняя ночь стала очередным напоминанием об этом — причем не только для Америки, но и для всего мира.
 
В миреАмерикаСШАУкраинаКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024Аналитика
 
 
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