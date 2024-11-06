https://ria.ru/20241106/alyuminiy-1982079953.html

США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России

США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России - РИА Новости, 06.11.2024

США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России

США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T04:04

2024-11-06T04:04

2024-11-06T11:14

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сша

россия

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России 798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.Крупнейшим "металлическим" импортом США из России в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html

https://ria.ru/20240609/torgovlya-1951729334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия