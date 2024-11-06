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США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России - РИА Новости, 06.11.2024
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04:04 06.11.2024 (обновлено: 11:14 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/alyuminiy-1982079953.html
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России - РИА Новости, 06.11.2024
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России
США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:04
2024-11-06T11:14
экономика
сша
россия
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России 798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.Крупнейшим "металлическим" импортом США из России в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России

США в сентябре впервые за год импортировали российский алюминий

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПродукция предприятия — алюминиевые болванки
Продукция предприятия — алюминиевые болванки - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Продукция предприятия — алюминиевые болванки. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России 798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.
Разгрузка удобрений в порту Канзас-Сити в США - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
США импортировали рекордный объем удобрений из России
17 сентября 2023, 08:08
Крупнейшим "металлическим" импортом США из России в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.
А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.
В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.
Погрузка мешков с удобрениями на заводе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
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