https://ria.ru/20241106/alyuminiy-1982079953.html
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России - РИА Новости, 06.11.2024
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России
США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T04:04
2024-11-06T04:04
2024-11-06T11:14
экономика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777306416_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_b9921fc1be2bb59071e82ccd940f97f3.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни. Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России 798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.Крупнейшим "металлическим" импортом США из России в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20230917/udobreniya-1896774680.html
https://ria.ru/20240609/torgovlya-1951729334.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777306416_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_399060ff8fc225dc49ffed73c5164787.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, россия
США впервые с августа 2023 года ввезли алюминий из России
США в сентябре впервые за год импортировали российский алюминий
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. США в сентябре впервые более чем за год импортировали российский алюминий, следует из анализа РИА Новости данных американской таможни.
Так, в первый месяц осени американские компании приобрели у России
798 тонн необработанного алюминия на 1,9 миллиона долларов, что стало первой поставкой с августа 2023 года.
Крупнейшим "металлическим" импортом США из России в сентябре оставалась платина: ее покупки выросли в шесть раз в сравнении с августом, до трехмесячного максимума в 88,4 миллиона долларов.
А вот ввоз российского титана за первый месяц осени сократился в 1,6 раза — до 1,4 миллиона долларов.
В апреле 2024 года США ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на Чикагской товарной бирже (CME). Компаниям было запрещено оказывать услуги по приобретению этих металлов, осуществлять их экспорт, продажу или поставки. При этом страна оставила послабление — разрешен импорт алюминия, никеля и меди российского происхождения, произведенных до 13 апреля 2024 года.