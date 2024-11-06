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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск - РИА Новости, 06.11.2024
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09:21 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/aeroflot-1982115966.html
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск - РИА Новости, 06.11.2024
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:21
2024-11-06T09:21
аэрофлот
москва
горно-алтайск
авиасообщение
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. Дополнительные рейсы SU1582/1583 будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, общая частота перелетов из аэропорта Шереметьево на горнолыжный курорт составит до 10 рейсов в неделю. Группа "Аэрофлот" развивает авиаперевозки по востребованным направлениям внутреннего туризма. Так, летом 2024 года "Аэрофлот" перевез между Москвой и Горно-Алтайском рекордное количество пассажиров: 68 тысяч человек, что на 32% больше, чем летом 2023 года. В октябре авиакомпания открыла продажу субсидируемых государством билетов по направлению Санкт-Петербург – Горно-Алтайск – Санкт-Петербург, говорится в сообщении. Ранее авиакомпания расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря. Теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" также бесплатно перевозит лыжное снаряжение, инвентарь для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм в рамках дополнительного места багажа.
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аэрофлот, москва, горно-алтайск, авиасообщение
Аэрофлот, Москва, Горно-Алтайск, Авиасообщение

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика.
Дополнительные рейсы SU1582/1583 будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, общая частота перелетов из аэропорта Шереметьево на горнолыжный курорт составит до 10 рейсов в неделю.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Аэрофлот" увеличил на 20% перевозки пассажиров между Москвой и Тегераном
1 ноября, 20:31
Группа "Аэрофлот" развивает авиаперевозки по востребованным направлениям внутреннего туризма. Так, летом 2024 года "Аэрофлот" перевез между Москвой и Горно-Алтайском рекордное количество пассажиров: 68 тысяч человек, что на 32% больше, чем летом 2023 года. В октябре авиакомпания открыла продажу субсидируемых государством билетов по направлению Санкт-Петербург – Горно-Алтайск – Санкт-Петербург, говорится в сообщении.
Ранее авиакомпания расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря. Теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Аэрофлот" также бесплатно перевозит лыжное снаряжение, инвентарь для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм в рамках дополнительного места багажа.
 
АэрофлотМоскваГорно-АлтайскАвиасообщение
 
 
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