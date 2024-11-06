https://ria.ru/20241106/aeroflot-1982115966.html

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск - РИА Новости, 06.11.2024

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:21

2024-11-06T09:21

2024-11-06T09:21

аэрофлот

москва

горно-алтайск

авиасообщение

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полетов из Москвы в Горно-Алтайск, сообщает пресс-служба перевозчика. Дополнительные рейсы SU1582/1583 будут выполняться по четвергам, субботам и воскресеньям. Таким образом, общая частота перелетов из аэропорта Шереметьево на горнолыжный курорт составит до 10 рейсов в неделю. Группа "Аэрофлот" развивает авиаперевозки по востребованным направлениям внутреннего туризма. Так, летом 2024 года "Аэрофлот" перевез между Москвой и Горно-Алтайском рекордное количество пассажиров: 68 тысяч человек, что на 32% больше, чем летом 2023 года. В октябре авиакомпания открыла продажу субсидируемых государством билетов по направлению Санкт-Петербург – Горно-Алтайск – Санкт-Петербург, говорится в сообщении. Ранее авиакомпания расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря. Теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает пресс-служба перевозчика. "Аэрофлот" также бесплатно перевозит лыжное снаряжение, инвентарь для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм в рамках дополнительного места багажа.

https://ria.ru/20241101/aeroflot-1981430051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

аэрофлот, москва, горно-алтайск, авиасообщение