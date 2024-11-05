https://ria.ru/20241105/zul-1981969997.html

Немецкий город отказался от побратимства с украинским Подольском

Немецкий город отказался от побратимства с украинским Подольском - РИА Новости, 05.11.2024

Немецкий город отказался от побратимства с украинским Подольском

Власти немецкого города Зуль откажутся от побратимских отношений с Подольском Одесской области, сообщает портал MDR. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:29

2024-11-05T16:29

2024-11-05T17:32

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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Власти немецкого города Зуль откажутся от побратимских отношений с Подольском Одесской области, сообщает портал MDR. "Город Зуль готовит официальную отмену побратимства с украинским городом Подольском. Представитель города сообщил, <...> что письмо находится на стадии подготовки", — отмечает портал. Уточняется, что администрация выполняет постановление городского совета."На прошлой неделе большинство его членов приняли решение отказаться от предложения Украины (от побратимства с Подольском. — Прим. ред.). Аргументом было то, что партнерство украинского города может поставить под угрозу существующее партнерство с российским городом Калугой", — отмечается в публикации.Украинский Подольск находится в Одесской области на железнодорожной линии Жмеринка — Одесса. Его население — около 35 тысяч человек. До переименования на волне "декоммунизации" в 2016 году город назывался Котовск — в честь советского военачальника времен Гражданской войны Григория Котовского, похороненного здесь в 1925-м. Известен с XVIII века как Бирзула, впервые упоминается в турецких документах как село на окраине Османской империи.Зуль расположен в центральной части Германии, на южной окраине Тюрингенского Леса, население города — менее 40 тысяч человек. Первое упоминание о Зуле относится к 1318 году, в середине XVIII века здесь был основан оружейный завод Sauer & Sohn. Через город проходит железная дорога, связывающая Берлин с Эрфуртом, Штутгартом и Цюрихом.

https://ria.ru/20241104/berbok-1981847440.html

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