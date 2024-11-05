https://ria.ru/20241105/zhile-1981857675.html

Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье

Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье - РИА Новости, 05.11.2024

Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье

К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T02:17

2024-11-05T02:17

2024-11-05T02:17

жилье

кирилл кулаков

россия

квартира

недвижимость

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Он напомнил, что после завершения программы льготной ипотеки цены на вторичное жилье не падали, в отличие от новостроек: собственники ждали роста спроса и надеялись на выгодные сделки."Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%", — пояснил эксперт.Дело в том, что ставки на вторичном рынке жилья запредельно высокие. Даже если у семьи уже есть квартира, для покупки приходится добавлять средства, как правило — брать кредит в банке. Для большинства людей сейчас это слишком дорого. Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не произошло, но и обвала не ожидается. Не дождавшись выгодных предложений по покупке, собственники выставляют квартиры на рынок аренды, заключил Кулаков.

https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html

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2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, кирилл кулаков, россия, квартира, недвижимость