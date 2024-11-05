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Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье - РИА Новости, 05.11.2024
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02:17 05.11.2024
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Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье
Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье - РИА Новости, 05.11.2024
Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье
К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T02:17
2024-11-05T02:17
жилье
кирилл кулаков
россия
квартира
недвижимость
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.Он напомнил, что после завершения программы льготной ипотеки цены на вторичное жилье не падали, в отличие от новостроек: собственники ждали роста спроса и надеялись на выгодные сделки."Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%", — пояснил эксперт.Дело в том, что ставки на вторичном рынке жилья запредельно высокие. Даже если у семьи уже есть квартира, для покупки приходится добавлять средства, как правило — брать кредит в банке. Для большинства людей сейчас это слишком дорого. Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не произошло, но и обвала не ожидается. Не дождавшись выгодных предложений по покупке, собственники выставляют квартиры на рынок аренды, заключил Кулаков.
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жилье, кирилл кулаков, россия, квартира, недвижимость
Жилье, Кирилл Кулаков, Россия, Квартира, Недвижимость
Раскрыто, когда начнет дешеветь вторичное жилье

Профессор Кулаков спрогнозировал падение цен на вторичное жилье на 10 процентов

© iStock.com / Tsikhan KuprevichРиелторы отдают ключи от квартиры
Риелторы отдают ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© iStock.com / Tsikhan Kuprevich
Риелторы отдают ключи от квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. К концу текущего года жилье на вторичном рынке может подешеветь до 10%, рассказал агентству “Прайм” президент СРО “Региональная ассоциация оценщиков”, профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
Он напомнил, что после завершения программы льготной ипотеки цены на вторичное жилье не падали, в отличие от новостроек: собственники ждали роста спроса и надеялись на выгодные сделки.
«
"Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%", — пояснил эксперт.
Дело в том, что ставки на вторичном рынке жилья запредельно высокие. Даже если у семьи уже есть квартира, для покупки приходится добавлять средства, как правило — брать кредит в банке. Для большинства людей сейчас это слишком дорого.
Поэтому ажиотажного спроса на вторичном рынке не произошло, но и обвала не ожидается. Не дождавшись выгодных предложений по покупке, собственники выставляют квартиры на рынок аренды, заключил Кулаков.
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ЖильеКирилл КулаковРоссияКвартираНедвижимость
 
 
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