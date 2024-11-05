https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1982049261.html
Зеленский не будет подписывать "закон о дровах"
Зеленский не будет подписывать "закон о дровах" - РИА Новости, 06.11.2024
Зеленский не будет подписывать "закон о дровах"
Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что Зеленский не будет подписывать скандальный "закон о дровах", ужесточающий... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T23:23
2024-11-05T23:23
2024-11-06T00:36
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин утверждает, что Зеленский не будет подписывать скандальный "закон о дровах", ужесточающий наказание за хранение дров без документации. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что украинцам грозит уголовная ответственность или штрафы за хранение дров без документов об их легальной покупке. "Зеленский не подпишет "закон о дровах", - сообщает это же СМИ со ссылкой на Литвина. При этом он заявил, что по техническим причинам время на ветирование этого закона прошло. Издание уточняет, что "законом о дровах" назвали принятый Верховной радой 10 октября документ, в соответствии с которым граждане Украины могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении. Украинские СМИ писал, что, если Зеленский подпишет законопроект, это значительно усложнит жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления.
https://ria.ru/20241105/zakon-1981862406.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский не будет подписывать "закон о дровах"
Советник Зеленского Литвин пообещал, что закон о дровах не подпишут