Журналист разоблачил ложь Запада о России
Журналист Фази: западные СМИ используют зеркальную пропаганду против России
Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Западные СМИ используют зеркальную пропаганду в отношении России, написал американский журналист Томас Фази на своей странице в X.
“Это яркий пример уклонения и зеркальной пропаганды: обвинять другую сторону в том, за что вы (вероятно) сами несете ответственность", – написал он.
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Он отметил, что не существует никаких доказательств российского влияния на молдавские выборы, и тем не менее все западные издания распространяют статьи с одинаковым заголовком, утверждающем, что проевропейский кандидат победил "несмотря на российское вмешательство". Напротив, проевропейское молдавское правительство проигнорировало голоса сотен тысяч молдаван, живущих в России, тем самым подорвав честность выборов, дополнил журналист.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, Санду 48,81%.