https://ria.ru/20241105/zapad-1981969790.html

Журналист разоблачил ложь Запада о России

Журналист разоблачил ложь Запада о России - РИА Новости, 05.11.2024

Журналист разоблачил ложь Запада о России

Западные СМИ используют зеркальную пропаганду в отношении России, написал американский журналист Томас Фази на своей странице в X. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

2024-11-05T16:28

в мире

россия

молдавия

майя санду

александр стояногло

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Западные СМИ используют зеркальную пропаганду в отношении России, написал американский журналист Томас Фази на своей странице в X.“Это яркий пример уклонения и зеркальной пропаганды: обвинять другую сторону в том, за что вы (вероятно) сами несете ответственность", – написал он.Он отметил, что не существует никаких доказательств российского влияния на молдавские выборы, и тем не менее все западные издания распространяют статьи с одинаковым заголовком, утверждающем, что проевропейский кандидат победил "несмотря на российское вмешательство". Напротив, проевропейское молдавское правительство проигнорировало голоса сотен тысяч молдаван, живущих в России, тем самым подорвав честность выборов, дополнил журналист.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов главы Молдавии лидирует Стояногло с 51,19%, Санду 48,81%.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20241104/sandu-1981816432.html

россия

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в мире, россия, молдавия, майя санду, александр стояногло