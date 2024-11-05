https://ria.ru/20241105/zakon-1981862406.html

"Популярный тренд": на Украине жестко высмеяли один запрет

"Популярный тренд": на Украине жестко высмеяли один запрет - РИА Новости, 05.11.2024

"Популярный тренд": на Украине жестко высмеяли один запрет

Украинские пользователи социальных сетей высмеяли новый закон, по которому гражданам грозит тюремное заключение за хранение дров без специальных документов об... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T04:44

2024-11-05T04:44

2024-11-05T04:48

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украинские пользователи социальных сетей высмеяли новый закон, по которому гражданам грозит тюремное заключение за хранение дров без специальных документов об их происхождении, сообщает издание "Страна.ua"."Тема про закон стала за последние 24 часа одним из самых популярных трендов украинского сегмента TikTok", — говорится в материале.На опубликованных видео украинцы снимают дрова, которые хранят на участках, поломанные деревья и ветки, которые находят возле домов, смеясь над тем, что их теперь посадят как особо опасных преступников. На одном из видео мужчина, сидя на фоне большой стопки нарубленной древесины, призывает арестовать его и приговорить к тюремному заключению, надеясь, что "может хоть так останется в живых".Как отмечает издание, подобные публикации привлекли внимание депутата Верховной рады Юрия Камельчука, который попытался "успокоить народ" и заявил, что штрафы будут распространяться только на тех, кто рубит и крадет дрова в больших объемах, а полиция по домам ходить не будет.Ранее СМИ сообщали, что соответствующая норма о привлечении граждан к ответственности за хранение дров без документов об их происхождении содержится в законе, принятом Верховной радой в октябре этого года, но он пока еще не подписан Владимиром Зеленским. В случае если украинцы хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (726 долларов), но не имеют документов, подтверждающих их легальную покупку, им грозит срок от пяти до семи лет.

https://ria.ru/20241105/deti-1981857373.html

https://ria.ru/20241105/zakhvat-1981860449.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua