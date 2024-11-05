https://ria.ru/20241105/vzryvy-1982032081.html

В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области прогремели взрывы - РИА Новости, 05.11.2024

В Одесской области прогремели взрывы

Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:37

2024-11-05T20:37

2024-11-05T20:37

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы раздались в Одесской области на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает местное издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 20.19 мск воздушная тревога звучит в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской области.

https://ria.ru/20241105/selidovo-1982031053.html

одесская область

украина

днепропетровская область

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в мире, одесская область, украина, днепропетровская область