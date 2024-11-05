В Сумах прогремел еще один взрыв
"24 Канал": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв
© iStock.com / Ioanna_alexaФонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина
© iStock.com / Ioanna_alexa
Фонтан "Европейский" возле многоэтажного дома в Сумах, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Очередной взрыв раздался в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 Канал".
Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о ряде взрывов в Сумах.
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"В Сумах снова слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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