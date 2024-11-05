https://ria.ru/20241105/vzryv-1982050762.html

В Сумах прогремел еще один взрыв

В Сумах прогремел еще один взрыв - РИА Новости, 05.11.2024

В Сумах прогремел еще один взрыв

Очередной взрыв раздался в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 Канал". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T23:36

2024-11-05T23:36

2024-11-05T23:44

специальная военная операция на украине

сумы

украина

в мире

вооруженные силы рф

сумская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939173586_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_305eb8957dade357656f61262e59a583.jpg

МОСКВА, 5 ноя- РИА Новости. Очередной взрыв раздался в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский "24 Канал".Ранее во вторник украинские СМИ уже сообщали о ряде взрывов в Сумах."В Сумах снова слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области на данный момент звучит сигнал воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумы, украина, в мире, вооруженные силы рф, сумская область