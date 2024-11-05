https://ria.ru/20241105/vybory-1982049578.html

В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку

В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку - РИА Новости, 06.11.2024

В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку

В пригороде американской столицы Вашингтона явка избирателей на президентских выборах в США, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-05T23:26

2024-11-05T23:26

2024-11-06T00:09

в мире

сша

вашингтон (штат)

монтгомери

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. В пригороде американской столицы Вашингтона явка избирателей на президентских выборах в США, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти. "Вероятно, будет 70%, однако вы не узнаете, пока не начнут докладывать цифры сегодня вечером", - сообщил он. Макнолти также указал на данные со своего участка, где из общего количества зарегистрированных избирателей в 5,4 тысячи человек порядка 2,5 тысяч уже приняли участие в досрочном голосовании, а еще свыше 800 пришли в первую половину дня 5 ноября. По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, всего в США досрочно проголосовали на президентских выборах более трети избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Явка на прошлых президентских выборах в абсолютном выражении составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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сша

вашингтон (штат)

монтгомери

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа избирательного участка округа Монтгомери в штате Мэриленд В пригороде Вашингтона явка избирателей на президентских выборах, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти. 2024-11-05T23:26 true PT0M15S

Очереди на некоторые избирательные участки в Вашингтоне На некоторых избирательных участках в Вашингтоне по-прежнему большие очереди. 2024-11-05T23:26 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат), монтгомери, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024