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В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку - РИА Новости, 06.11.2024
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23:26 05.11.2024 (обновлено: 00:09 06.11.2024)
https://ria.ru/20241105/vybory-1982049578.html
В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку
В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку - РИА Новости, 06.11.2024
В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку
В пригороде американской столицы Вашингтона явка избирателей на президентских выборах в США, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-05T23:26
2024-11-06T00:09
в мире
сша
вашингтон (штат)
монтгомери
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. В пригороде американской столицы Вашингтона явка избирателей на президентских выборах в США, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти. "Вероятно, будет 70%, однако вы не узнаете, пока не начнут докладывать цифры сегодня вечером", - сообщил он. Макнолти также указал на данные со своего участка, где из общего количества зарегистрированных избирателей в 5,4 тысячи человек порядка 2,5 тысяч уже приняли участие в досрочном голосовании, а еще свыше 800 пришли в первую половину дня 5 ноября. По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, всего в США досрочно проголосовали на президентских выборах более трети избирателей. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Явка на прошлых президентских выборах в абсолютном выражении составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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сша
вашингтон (штат)
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60
353
60
Работа избирательного участка округа Монтгомери в штате Мэриленд
В пригороде Вашингтона явка избирателей на президентских выборах, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти.
2024-11-05T23:26
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Очереди на некоторые избирательные участки в Вашингтоне
На некоторых избирательных участках в Вашингтоне по-прежнему большие очереди.
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в мире, сша, вашингтон (штат), монтгомери, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон (штат), Монтгомери, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В пригороде Вашингтона ожидают высокую явку

В пригороде Вашингтона явка на выборах президента составит около 70 процентов

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. В пригороде американской столицы Вашингтона явка избирателей на президентских выборах в США, как ожидается, составит порядка 70%, заявил РИА Новости старший административный судья одного из избирательных участков округа Монтгомери в штате Мэриленд Скотт Макнолти.
"Вероятно, будет 70%, однако вы не узнаете, пока не начнут докладывать цифры сегодня вечером", - сообщил он.
Макнолти также указал на данные со своего участка, где из общего количества зарегистрированных избирателей в 5,4 тысячи человек порядка 2,5 тысяч уже приняли участие в досрочном голосовании, а еще свыше 800 пришли в первую половину дня 5 ноября.
По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, всего в США досрочно проголосовали на президентских выборах более трети избирателей.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
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Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Явка на прошлых президентских выборах в абсолютном выражении составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.
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