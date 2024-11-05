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В США привлекли Нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах

В США привлекли Нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах - РИА Новости, 05.11.2024

В США привлекли Нацгвардию для обеспечения безопасности на выборах

Вашингтон и не менее 18 штатов США привлекли Национальную гвардию для обеспечения безопасности на президентских выборах, сообщил телеканал NBC News. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:16

2024-11-05T21:16

2024-11-05T23:13

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вашингтон и не менее 18 штатов США привлекли Национальную гвардию для обеспечения безопасности на президентских выборах, сообщил телеканал NBC News. "В общей сложности около 350 военнослужащих сегодня будут работать в двух категориях: кибербезопасность и правоохранительная деятельность или обеспечение порядка на выборах", — добавил телеканал. Согласно NBC News, Национальную гвардию привлекли такие штаты, как Аризона, Северная Каролина, Пенсильвания, Висконсин и Невада. Сегодня во время голосования уже зафиксировали несколько инцидентов с безопасностью.Так, ФБР задержало в Мичигане мужчину, угрожавшего расстрелять сторонников Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах. Злоумышленник сам направил в ведомство анонимное письмо, в котором заявлял о наличии у него краденого огнестрельного оружия и угрожал расстрелом "консервативным христианам" и другим традиционным сторонникам Республиканской партии. Ему предъявили обвинение, завтра мужчина предстанет перед судом.Кроме того, полиция задержала жителя штата Нью-Йорк, который угрожал сжечь избирательный участок, после того как его не допустили к голосованию из-за проблем с регистрацией для выборов.В Центре посетителей Капитолия США задержали мужчину из-за запаха топлива. При досмотре у него обнаружили сигнальную ракету и горелку. Здание закрыли. Также чиновники в Мэне, Джорджии и Северной Каролине заявили, что на территории их штатов зафиксировали угрозы, в том числе о бомбах в школах и на избирательных участках, но ни одна из них не подтвердилась.Президентская гонка в этом году развернулась между бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией, и вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию. На пост вице-президента от демократов претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц, а в паре с Трампом на выборы идет сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешностиРешающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, по итогам которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Результаты голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.Сегодня открылись участки и стартовала активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1982024444.html

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