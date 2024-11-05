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Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор - РИА Новости, 05.11.2024
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09:59 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981882549.html
Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор
Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор - РИА Новости, 05.11.2024
Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор
Президентские выборы в США мало связаны с политикой вашингтонской закулисы в отношении России, стран БРИКС, ЕС или Израиля, считает глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:59
2024-11-05T09:59
россия
сша
израиль
андрей климов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Президентские выборы в США мало связаны с политикой вашингтонской закулисы в отношении России, стран БРИКС, ЕС или Израиля, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Это выборы не наши. Причём во всех смыслах, в том числе и потому, что они мало связаны с тем, как будет вести себя после 5 ноября правящая в США вашингтонская закулиса в отношении к России, другим странам БРИКС, к тем же ЕС, Японии, Южной Корее или Израилю.. А ещё потому, что к реальному народовластию и цивилизованному электоральному процессу происходящее сейчас в Штатах особого отношения также не имеет", - написал Климов в своем Telegram-канале. Зато для зарубежных вашингтонских марионеток и "прочих холопов Америки от Берлина, Брюсселя и Парижа, до Кишинёва или Киева персональный состав новой администрации Штатов безусловно имеет определяющее значение", отметил политик. "Так что в ближайшие сутки, а то и более, обитателей киевской Банковой улочки, как и их куда более "европейских" коллег из брюссельских кабинетов, будет колдобить по-чёрному. А вопрос "Он?" или "Она?" станет для проамериканских горемык в Старом Свете едва ли не главным в текущей жизни", - написал законодатель. Климов также отметил, что если Вашингтон не начнёт при любом исходе своего избирательного шоу "должной нормализации своей политики в отношении РФ, то нам придется более масштабно и напористо предпринимать меры геополитического характера для куда более основательной защиты своего Отечества от превратностей поведения заокеанских элит". "И делать мы это наверняка будем совместно с партнёрами по мировому большинству, не "против Америки", а вопреки её новой колониальной, неоимпериалистической, гегемонистской политики", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html
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россия, сша, израиль, андрей климов, камала харрис, дональд трамп, брикс, евросоюз, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
Россия, США, Израиль, Андрей Климов, Камала Харрис, Дональд Трамп, БРИКС, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор

Сенатор: выборы в США мало связаны с политикой в отношении России и БРИКС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании посольства США в Москве
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Президентские выборы в США мало связаны с политикой вашингтонской закулисы в отношении России, стран БРИКС, ЕС или Израиля, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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"Это выборы не наши. Причём во всех смыслах, в том числе и потому, что они мало связаны с тем, как будет вести себя после 5 ноября правящая в США вашингтонская закулиса в отношении к России, другим странам БРИКС, к тем же ЕС, Японии, Южной Корее или Израилю.. А ещё потому, что к реальному народовластию и цивилизованному электоральному процессу происходящее сейчас в Штатах особого отношения также не имеет", - написал Климов в своем Telegram-канале.
Зато для зарубежных вашингтонских марионеток и "прочих холопов Америки от Берлина, Брюсселя и Парижа, до Кишинёва или Киева персональный состав новой администрации Штатов безусловно имеет определяющее значение", отметил политик.
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"Так что в ближайшие сутки, а то и более, обитателей киевской Банковой улочки, как и их куда более "европейских" коллег из брюссельских кабинетов, будет колдобить по-чёрному. А вопрос "Он?" или "Она?" станет для проамериканских горемык в Старом Свете едва ли не главным в текущей жизни", - написал законодатель.
Климов также отметил, что если Вашингтон не начнёт при любом исходе своего избирательного шоу "должной нормализации своей политики в отношении РФ, то нам придется более масштабно и напористо предпринимать меры геополитического характера для куда более основательной защиты своего Отечества от превратностей поведения заокеанских элит".
"И делать мы это наверняка будем совместно с партнёрами по мировому большинству, не "против Америки", а вопреки её новой колониальной, неоимпериалистической, гегемонистской политики", - заключил парламентарий.
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