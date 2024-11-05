https://ria.ru/20241105/vybory-1981882549.html

Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор

Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор - РИА Новости, 05.11.2024

Выборы в США мало связаны с политикой в отношении России, считает сенатор

Президентские выборы в США мало связаны с политикой вашингтонской закулисы в отношении России, стран БРИКС, ЕС или Израиля, считает глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:59

2024-11-05T09:59

2024-11-05T09:59

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сша

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андрей климов

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брикс

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Президентские выборы в США мало связаны с политикой вашингтонской закулисы в отношении России, стран БРИКС, ЕС или Израиля, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Это выборы не наши. Причём во всех смыслах, в том числе и потому, что они мало связаны с тем, как будет вести себя после 5 ноября правящая в США вашингтонская закулиса в отношении к России, другим странам БРИКС, к тем же ЕС, Японии, Южной Корее или Израилю.. А ещё потому, что к реальному народовластию и цивилизованному электоральному процессу происходящее сейчас в Штатах особого отношения также не имеет", - написал Климов в своем Telegram-канале. Зато для зарубежных вашингтонских марионеток и "прочих холопов Америки от Берлина, Брюсселя и Парижа, до Кишинёва или Киева персональный состав новой администрации Штатов безусловно имеет определяющее значение", отметил политик. "Так что в ближайшие сутки, а то и более, обитателей киевской Банковой улочки, как и их куда более "европейских" коллег из брюссельских кабинетов, будет колдобить по-чёрному. А вопрос "Он?" или "Она?" станет для проамериканских горемык в Старом Свете едва ли не главным в текущей жизни", - написал законодатель. Климов также отметил, что если Вашингтон не начнёт при любом исходе своего избирательного шоу "должной нормализации своей политики в отношении РФ, то нам придется более масштабно и напористо предпринимать меры геополитического характера для куда более основательной защиты своего Отечества от превратностей поведения заокеанских элит". "И делать мы это наверняка будем совместно с партнёрами по мировому большинству, не "против Америки", а вопреки её новой колониальной, неоимпериалистической, гегемонистской политики", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/tramp-1981881269.html

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россия, сша, израиль, андрей климов, камала харрис, дональд трамп, брикс, евросоюз, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024