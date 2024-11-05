https://ria.ru/20241105/vybory-1981863508.html

Экс-офицер СБУ развеял "инфантильные" заблуждения Украины по выборам в США

Экс-офицер СБУ развеял "инфантильные" заблуждения Украины по выборам в США - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-офицер СБУ развеял "инфантильные" заблуждения Украины по выборам в США

На Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T05:39

2024-11-05T05:39

2024-11-05T06:48

дональд трамп

нато

служба безопасности украины

f-35

f-16

украина

сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. На Украине в силу инфантильного состояния общества всерьез верят, что в случае победы Камалы Харрис на выборах президента США Киеву дадут оружие, и опасаются победы Дональда Трампа, считая его "русским агентом", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров."На Украине реально всерьез верят, что, если победят демократы, то по мановению волшебной палочки дадут тысячи "Томагавков", сотни (самолетов. — Прим. ред.) F-16 или F-35, войска НАТО придут, и вот мы погоним москалей. Но тут ничего удивительно — у них такая стадия инфантильных детей, которые верят в сказочки, сами себе их придумывают и потом в них верят", — сказал Прозоров.Он напомнил, что точно так же украинские военные раньше уповали на различное другое "чудо-оружие" — беспилотники "Байрактар", ракеты HIMARS, ПТРК "Джавелин", танки Abrams и Leopard. При этом победы Дональда Трампа они, наоборот, опасаются."Я общаюсь с людьми в Киеве и в других городах, и там это сквозит — что Трамп это русский агент, сейчас он придет и нам перекроет кислород", — добавил Прозоров. При этом, по его прогнозу, после выборов президента США ситуация мало поменяется — независимо от того, кто победит. "Предположим, что вдруг новый президент говорит, что мы будем продолжать оказывать помощь Украине. Ну хорошо, и что? По-моему, все, что могли, они уже поставили. Армию не пошлют свою – именно своих солдат, кадровые развернутые подразделения. Да, будут отправлять еще наемников, будут отправлять вооружение. Но не так много у них того вооружения с учетом того, что у них тайванский кризис, Израилю надо помогать. Так что будут капельные поставки, как сейчас – пару десятков БТР, устаревшие комплексы ПВО, стрелковка, снаряды и все. Деньгами будут подпитывать, но это не спасет Украину и кардинально на ситуацию на фронте не повлияет", — спрогнозировал экс-сотрудник СБУ. Кроме того, Запад во главе с США будет морально поддерживать Киев и давать несбыточные надежды, пояснил Прозоров."Опять вдохновят на "очередные победы". Опять будут тренировать пару бригад в надежде, что вот в 2025 году мы уже как пойдем в наступление и всех победим", — полагает он. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. В феврале 2023 года Трамп обещал, что в случае переизбрания на пост главы государства "в ту же ночь" позвонит президенту РФ Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для проведения встречи с целью разрешения конфликта на Украине. Владимир Зеленский ранее представил в украинском парламенте так называемый "план победы", в рамках которого просил своих западных союзников поставить на Украину дальнобойное оружие, в частности ракеты "Томагавк".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241105/mask-1981863324.html

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