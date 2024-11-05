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Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024
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04:33 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981862257.html
Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США
Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024
Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США
Любой из кандидатов в президенты США, проигравший на выборах, оспорит их результаты, поэтому стоит ждать массовых протестов, возможно, даже новую попытку взять... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T04:33
2024-11-05T04:33
сша
америка
дональд трамп
джо байден
камала харрис
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любой из кандидатов в президенты США, проигравший на выборах, оспорит их результаты, поэтому стоит ждать массовых протестов, возможно, даже новую попытку взять Капитолий, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я думаю, что любой проигравший оспорит результаты выборов. Непризнание поражения – это, я думаю, неизбежный результат выборов вне зависимости от их исхода... Поэтому, скорее всего, будут массовые протесты, возможно, будут вооруженные и насильственные столкновения на улицах Соединенных Штатов, не исключаю новых попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны для того, чтобы не допустить признание итогов выборов. И в любом случае Америка погрузится в еще более глубокий внутриполитический кризис, нежели тот, что имел место в 2021 году", - сказал Суслов. Он отметил, что если в 2020 году соцопросы показывали высокую вероятность победы президента США Джо Байдена, то сейчас шансы кандидатов примерно равны, в связи с чем риск манипуляций, вбросов и фальсификаций существенно возрастает. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, америка, дональд трамп, джо байден, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024, В мире
Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США

Эксперт Суслов: проигравший на выборах в США оспорит результаты, будут протесты

© AP Photo / John LocherЗрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / John Locher
Зрители смотрят президентские дебаты между кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любой из кандидатов в президенты США, проигравший на выборах, оспорит их результаты, поэтому стоит ждать массовых протестов, возможно, даже новую попытку взять Капитолий, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Я думаю, что любой проигравший оспорит результаты выборов. Непризнание поражения – это, я думаю, неизбежный результат выборов вне зависимости от их исхода... Поэтому, скорее всего, будут массовые протесты, возможно, будут вооруженные и насильственные столкновения на улицах Соединенных Штатов, не исключаю новых попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны для того, чтобы не допустить признание итогов выборов. И в любом случае Америка погрузится в еще более глубокий внутриполитический кризис, нежели тот, что имел место в 2021 году", - сказал Суслов.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
Он отметил, что если в 2020 году соцопросы показывали высокую вероятность победы президента США Джо Байдена, то сейчас шансы кандидатов примерно равны, в связи с чем риск манипуляций, вбросов и фальсификаций существенно возрастает.
Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Во Франции допустили возможность манипуляций на выборах в США
01:08
 
СШААмерикаДональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
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