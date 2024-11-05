https://ria.ru/20241105/vybory-1981862257.html

Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США

Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США - РИА Новости, 05.11.2024

Эксперт спрогнозировал, что предпримет проигравший на выборах в США

Любой из кандидатов в президенты США, проигравший на выборах, оспорит их результаты, поэтому стоит ждать массовых протестов, возможно, даже новую попытку взять... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T04:33

2024-11-05T04:33

2024-11-05T04:33

сша

америка

дональд трамп

джо байден

камала харрис

высшая школа экономики (вшэ)

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Любой из кандидатов в президенты США, проигравший на выборах, оспорит их результаты, поэтому стоит ждать массовых протестов, возможно, даже новую попытку взять Капитолий, заявил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Я думаю, что любой проигравший оспорит результаты выборов. Непризнание поражения – это, я думаю, неизбежный результат выборов вне зависимости от их исхода... Поэтому, скорее всего, будут массовые протесты, возможно, будут вооруженные и насильственные столкновения на улицах Соединенных Штатов, не исключаю новых попыток взятия Капитолия представителями проигравшей стороны для того, чтобы не допустить признание итогов выборов. И в любом случае Америка погрузится в еще более глубокий внутриполитический кризис, нежели тот, что имел место в 2021 году", - сказал Суслов. Он отметил, что если в 2020 году соцопросы показывали высокую вероятность победы президента США Джо Байдена, то сейчас шансы кандидатов примерно равны, в связи с чем риск манипуляций, вбросов и фальсификаций существенно возрастает. Толпа сторонников кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа 6 января 2021 года ворвалась в здание Капитолия, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов выборов 2020 года. В результате погибли пять человек, еще 140 полицейских пострадали. Штурму предшествовало то, что бывший президент публично отказывался признать результат выборов и пытался оспорить их через суд. Политик, в частности, утверждал, что во время голосований были допущены множественные нарушения, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп все же осудил штурм Капитолия. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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сша, америка, дональд трамп, джо байден, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире