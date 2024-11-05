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Немецкий депутат назвал более предпочтительного кандидата в президенты США - РИА Новости, 05.11.2024
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04:18 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981862118.html
Немецкий депутат назвал более предпочтительного кандидата в президенты США
Немецкий депутат назвал более предпочтительного кандидата в президенты США - РИА Новости, 05.11.2024
Немецкий депутат назвал более предпочтительного кандидата в президенты США
Стремление кандидата в президенты США Дональда Трампа к окончанию вооруженного конфликта на Украине делает его победу на грядущих выборах более... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T04:18
2024-11-05T04:18
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стремление кандидата в президенты США Дональда Трампа к окончанию вооруженного конфликта на Украине делает его победу на грядущих выборах более предпочтительной, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре. "Я исхожу из того, что Дональд Трамп более склонен к прекращению войны между Украиной и Россией. Он делал соответствующие высказывания. Он, видимо, не так сильно связан с "глубинным государством", как представители Демократической партии. Таким образом, он не особо заинтересован в том, чтобы натравливать Украину на Россию или открывать ее активы для американских компаний. На этом фоне можно было бы поприветствовать, если бы Трамп стал президентом, даже при том, что нельзя быть уверенным в том, как он в конечном итоге будет управлять страной", - сказал Котре в ответ на письменный запрос РИА Новости. Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
https://ria.ru/20241105/vybory-1981861106.html
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сша, украина, россия, дональд трамп, штеффен котре, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Штеффен Котре, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024, В мире
Немецкий депутат назвал более предпочтительного кандидата в президенты США

Депутат АдГ Котре: позиция Трампа по Украине делает его предпочтительнее Харрис

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Камала Харрис перед началом дебатов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стремление кандидата в президенты США Дональда Трампа к окончанию вооруженного конфликта на Украине делает его победу на грядущих выборах более предпочтительной, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Я исхожу из того, что Дональд Трамп более склонен к прекращению войны между Украиной и Россией. Он делал соответствующие высказывания. Он, видимо, не так сильно связан с "глубинным государством", как представители Демократической партии. Таким образом, он не особо заинтересован в том, чтобы натравливать Украину на Россию или открывать ее активы для американских компаний. На этом фоне можно было бы поприветствовать, если бы Трамп стал президентом, даже при том, что нельзя быть уверенным в том, как он в конечном итоге будет управлять страной", - сказал Котре в ответ на письменный запрос РИА Новости.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп.
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