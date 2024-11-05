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"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США - РИА Новости, 05.11.2024
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03:45 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/vybory-1981860805.html
"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США
"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США - РИА Новости, 05.11.2024
"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США
Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:45
2024-11-05T03:45
сша
венесуэла
латинская америка
николас мадуро
дональд трамп
камала харрис
в мире
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя предстоящие в США выборы президента. По словам Мадуро, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки - продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее. "Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, в Венесуэле будет революционное правительство, боливарианское правительство, боливарианский народ, с которым им придется разговаривать, вести диалог, понимать друг друга, всегда по-хорошему. Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны", - добавил президент Венесуэлы. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, камала харрис, в мире
США, Венесуэла, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Камала Харрис, В мире
"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

Мадуро: недоверие в обществе перед выборами в США может обернуться войнами

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя предстоящие в США выборы президента.
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По словам Мадуро, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки - продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее.
"Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, в Венесуэле будет революционное правительство, боливарианское правительство, боливарианский народ, с которым им придется разговаривать, вести диалог, понимать друг друга, всегда по-хорошему. Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны", - добавил президент Венесуэлы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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СШАВенесуэлаЛатинская АмерикаНиколас МадуроДональд ТрампКамала ХаррисВ мире
 
 
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