"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США
Мадуро: недоверие в обществе перед выборами в США может обернуться войнами
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя предстоящие в США выборы президента.
По словам Мадуро, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки - продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее.
"Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, в Венесуэле будет революционное правительство, боливарианское правительство, боливарианский народ, с которым им придется разговаривать, вести диалог, понимать друг друга, всегда по-хорошему. Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны", - добавил президент Венесуэлы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.