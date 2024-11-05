https://ria.ru/20241105/vybory-1981860805.html

"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США - РИА Новости, 05.11.2024

"Это очень опасно". Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:45

2024-11-05T03:45

2024-11-05T03:45

сша

венесуэла

латинская америка

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дональд трамп

камала харрис

в мире

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МЕХИКО, 5 ноя - РИА Новости. Неопределенность в обществе США и недоверие к кандидатам перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Я считаю, что сейчас США находятся именно в неопределенности. Я думаю, что в данный момент американское общество больше ни в кого не верит, и это опасно, это очень опасно, потому что неопределённость оборачивается разочарованием, а от разочарования в таком обществе человек переходит к авантюрам, которые могут привести к фашистскому эксперименту, к войнам и так далее", - заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +", комментируя предстоящие в США выборы президента. По словам Мадуро, кто бы ни победил в борьбе за президентское кресло в США, в интересах Венесуэлы и Латинской Америки - продолжать идти собственным путем и ни от кого не зависеть, чтобы обеспечить свое будущее. "Кто бы ни вселился в Белый дом, будь то Трамп или Камала, в Венесуэле будет революционное правительство, боливарианское правительство, боливарианский народ, с которым им придется разговаривать, вести диалог, понимать друг друга, всегда по-хорошему. Мы будем здесь, кто бы ни победил, мы не будем вмешиваться во внутренние дела США. Мы просто наблюдаем и придерживаемся нашего пути, который заключается в развитии и построении нашей страны", - добавил президент Венесуэлы. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

сша

венесуэла

латинская америка

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сша, венесуэла, латинская америка, николас мадуро, дональд трамп, камала харрис, в мире