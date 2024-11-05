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Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей - РИА Новости, 05.11.2024
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00:21 05.11.2024 (обновлено: 00:22 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/vybory-1981853278.html
Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей
Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей - РИА Новости, 05.11.2024
Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей
Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис с небольшим отрывом обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:21
2024-11-05T00:22
сша
пенсильвания
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
в мире
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис с небольшим отрывом обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа по степени поддержки вероятных избирателей на общенациональном уровне накануне голосования, следует из результатов опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS и социологическим порталом Marist Poll. Согласно результатам опроса, Харрис поддерживает 51% респондентов, в то время как Трампа - 47%. За других кандидатов готовы проголосовать 2% опрошенных. При этом вне зависимости от предпочтений 49% респондентов считают, что на выборах победит Трамп, тогда как в победу Харрис верят 46%. Данные опроса свидетельствуют, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки независимых избирателей - 51% против 46%. Экс-президент также лидирует по уровню поддержки белых потенциальных избирателей - 54% против 45%, тогда как Харрис пользуется преимуществом среди небелых респондентов - 63% против 32%. Больше половины респондентов, являющихся представителями поколения Z (рожденные с 1997 по 2012 год), миллениалов (рожденные с 1984 по 2000 год) и бэби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год), отдают предпочтение Харрис, при этом Трампа поддерживают более половины (53%) представителей великого (рожденные с 1900 по 1925 год) и тихого поколений (рожденные с 1928 по 1945 год). Харрис также обходит Трампа по уровню поддержки среди женщин (55%), кроме того, вице-президент сократила свое отставание от оппонента по уровню поддержки среди мужчин, большинство которых продолжают поддерживать Трампа (47% против 51%). Отмечается, что 55% вероятных избирателей, принявших участие в опросе, уже проголосовали, 56% из них заявили о поддержке Харрис. В свою очередь, Трамп пользуется поддержкой 53% еще не проголосовавших участников опроса. Опрос проводился онлайн и по телефону в период с 31 октября по 2 ноября среди 1560 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого отдано больше бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь "колеблющихся" штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих": это Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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сша, пенсильвания, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Пенсильвания, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, В мире
Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей

Опрос: Харрис лидирует с небольшим отрывом среди вероятных избирателей в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Вице-президент США и кандидат от демократов на предстоящих выборах Камала Харрис с небольшим отрывом обходит своего соперника от республиканцев и экс-главу Белого дома Дональда Трампа по степени поддержки вероятных избирателей на общенациональном уровне накануне голосования, следует из результатов опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS и социологическим порталом Marist Poll.
Согласно результатам опроса, Харрис поддерживает 51% респондентов, в то время как Трампа - 47%. За других кандидатов готовы проголосовать 2% опрошенных.
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При этом вне зависимости от предпочтений 49% респондентов считают, что на выборах победит Трамп, тогда как в победу Харрис верят 46%.
Данные опроса свидетельствуют, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки независимых избирателей - 51% против 46%. Экс-президент также лидирует по уровню поддержки белых потенциальных избирателей - 54% против 45%, тогда как Харрис пользуется преимуществом среди небелых респондентов - 63% против 32%.
Больше половины респондентов, являющихся представителями поколения Z (рожденные с 1997 по 2012 год), миллениалов (рожденные с 1984 по 2000 год) и бэби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год), отдают предпочтение Харрис, при этом Трампа поддерживают более половины (53%) представителей великого (рожденные с 1900 по 1925 год) и тихого поколений (рожденные с 1928 по 1945 год).
Харрис также обходит Трампа по уровню поддержки среди женщин (55%), кроме того, вице-президент сократила свое отставание от оппонента по уровню поддержки среди мужчин, большинство которых продолжают поддерживать Трампа (47% против 51%).
Отмечается, что 55% вероятных избирателей, принявших участие в опросе, уже проголосовали, 56% из них заявили о поддержке Харрис. В свою очередь, Трамп пользуется поддержкой 53% еще не проголосовавших участников опроса.
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Опрос проводился онлайн и по телефону в период с 31 октября по 2 ноября среди 1560 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет около трех процентных пунктов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Победитель выборов американского президента определяется не по простой мажоритарной системе, когда должность получает тот, за кого отдано больше бюллетеней: Овальный офис займет претендент, обеспечивший себе поддержку большинства выборщиков - победа в определенном штате дает какое-то количество голосов, при этом все, кроме двух, распределяют их по принципу "победитель получает все". Чтобы стать президентом, нужно заручиться 270 голосами выборщиков, часть американских штатов предпочтет демократического кандидата из-за программы партии и независимо от персоны, так избиратели голосуют на выборах губернаторов и законодателей, другая - республиканского. Но в этом цикле есть семь "колеблющихся" штатов, которые не определились - будут они за "красных" или за "синих": это Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Северная Каролина, Аризона, Джорджия и Невада.
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