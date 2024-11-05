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В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2024
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек
Жилое здание в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута подверглось ударам израильской авиации, 15 человек погибли, сообщается в отчете Центра экстренных... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:58
2024-11-05T22:58
2024-11-05T23:07
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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Жилое здание в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута подверглось ударам израильской авиации, 15 человек погибли, сообщается в отчете Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."По предварительным данным, 15 человек погибли в результате удара враждебных израильских ВВС по жилому дому в Барже", - написано отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные операции продолжаются.
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек
В Ливане 15 человек погибли при ударе израильской авиации по жилому зданию