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В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2024
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22:58 05.11.2024 (обновлено: 23:07 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/vvs-1982046343.html
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек - РИА Новости, 05.11.2024
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек
Жилое здание в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута подверглось ударам израильской авиации, 15 человек погибли, сообщается в отчете Центра экстренных... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:58
2024-11-05T23:07
в мире
ливан
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Жилое здание в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута подверглось ударам израильской авиации, 15 человек погибли, сообщается в отчете Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана."По предварительным данным, 15 человек погибли в результате удара враждебных израильских ВВС по жилому дому в Барже", - написано отчете.Согласно заявлению, поисково-спасательные операции продолжаются.
https://ria.ru/20241104/livan-1981832857.html
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в мире, ливан, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
В мире, Ливан, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В Ливане при ударах израильской авиации погибли 15 человек

В Ливане 15 человек погибли при ударе израильской авиации по жилому зданию

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 ноя - РИА Новости. Жилое здание в городе Баржа в 30 километрах к югу от Бейрута подверглось ударам израильской авиации, 15 человек погибли, сообщается в отчете Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.
"По предварительным данным, 15 человек погибли в результате удара враждебных израильских ВВС по жилому дому в Барже", - написано отчете.
Согласно заявлению, поисково-спасательные операции продолжаются.
Последствия израильского удара по зданию в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
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