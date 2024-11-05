Вучич назвал разницу между Западом и Россией
Вучич: разница между Западом и Россией в том, что последняя не бомбила Сербию
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Разница между Западом и Россией в отношении к Сербии заключается в том, что россияне не бомбили Сербию и не отнимали Косово и Метохию, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства заявил в ночь на вторник в эфире Happy TV, что все мировые державы соблюдают свой интерес, "все хотят, чтобы мы были их и не были самостоятельными".
"Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу. Другой вопрос - я могу говорить, нравится ли мне больше западная модель чего-то, чем российская или нет, это другой вопрос", - указал Вучич.
Он снова повторил, что Сербия находится на европейском пути, но должна сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и РФ.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.
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