https://ria.ru/20241105/vuchich-1981856352.html

Вучич назвал разницу между Западом и Россией

Вучич назвал разницу между Западом и Россией - РИА Новости, 05.11.2024

Вучич назвал разницу между Западом и Россией

Разница между Западом и Россией в отношении к Сербии заключается в том, что россияне не бомбили Сербию и не отнимали Косово и Метохию, заявил сербский президент РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T01:26

2024-11-05T01:26

2024-11-05T01:26

сербия

россия

косово

александр вучич

уэсли кларк

хавьер солано

оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936863447_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b29fa3e7d731acf4b605733fcaf508f7.jpg

БЕЛГРАД, 5 ноя - РИА Новости. Разница между Западом и Россией в отношении к Сербии заключается в том, что россияне не бомбили Сербию и не отнимали Косово и Метохию, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства заявил в ночь на вторник в эфире Happy TV, что все мировые державы соблюдают свой интерес, "все хотят, чтобы мы были их и не были самостоятельными". "Мы должны сказать, что есть разница. Извините, но не Россия нас бомбила, и не Россия отнимает у нас Косово. Мы должны проводить эту разницу. Другой вопрос - я могу говорить, нравится ли мне больше западная модель чего-то, чем российская или нет, это другой вопрос", - указал Вучич. Он снова повторил, что Сербия находится на европейском пути, но должна сохранять традиционные хорошие отношения с КНР и РФ. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний. Окружной суд Белграда 21 сентября 2000 года признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта, и Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

https://ria.ru/20241105/predlozhenie-1981855297.html

https://ria.ru/20241031/vulin-1981101014.html

сербия

россия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, россия, косово, александр вучич, уэсли кларк, хавьер солано, оон, в мире, нато