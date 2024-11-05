Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал пленный
Экс-офицер ВСУ Погорелов: военные употребляют наркотики с ведома командиров
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов.
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"Да, оно поощряло, потому что им выгодно было набрать личный состав, чтобы он не разбегался, лишь бы это было шито-крыто, и имитация подразделения, по большому счету, многие и сами (офицеры ВСУ - ред.) употребляли", - рассказал Погорелов, отвечая на вопрос, было ли руководство было в курсе употребления наркотиков.
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"Многие ребята употребляли, то есть систематически употребляли, не покурить травку, не понюхать там чего-то… именно реально жесткий систематик,... это уже наркоманы которые считаются пропащие", - сказал собеседник агентства.
Он привел в пример своего сослуживца, с которым жили в большой армейской палатке, который употреблял наркотики с утра, после целый день "искал беспилотники".
С его слов, кололи в основном синтетический наркотик метадон, который покупали у наркоторговцев, и получали препараты в посылках, отправленных через "Новую почту". Погорелов добавил, что в среднем посылка до адресата шла около полутора дней.
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"Нас не выпускали, и я знаю, что зам командира батальона, и офицеры, и сержанты, которые не зеки, ездили иногда получали пакеты", - рассказал пленный.
Он объяснил, что посылки, которые получали обычные солдаты, проходили проверку представителем военной службы правопорядка, а посылки с наркотиками аккуратно приносили не вскрытыми.