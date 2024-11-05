https://ria.ru/20241105/vsu-1982042814.html

Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал пленный

Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал пленный - РИА Новости, 05.11.2024

Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал пленный

Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:28

2024-11-05T22:28

2024-11-05T22:29

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал РИА Новости мобилизованный заключенный, бывший офицер украинской полиции, военнопленный Роберт Погорелов. "Да, оно поощряло, потому что им выгодно было набрать личный состав, чтобы он не разбегался, лишь бы это было шито-крыто, и имитация подразделения, по большому счету, многие и сами (офицеры ВСУ - ред.) употребляли", - рассказал Погорелов, отвечая на вопрос, было ли руководство было в курсе употребления наркотиков. "Многие ребята употребляли, то есть систематически употребляли, не покурить травку, не понюхать там чего-то… именно реально жесткий систематик,... это уже наркоманы которые считаются пропащие", - сказал собеседник агентства. Он привел в пример своего сослуживца, с которым жили в большой армейской палатке, который употреблял наркотики с утра, после целый день "искал беспилотники". С его слов, кололи в основном синтетический наркотик метадон, который покупали у наркоторговцев, и получали препараты в посылках, отправленных через "Новую почту". Погорелов добавил, что в среднем посылка до адресата шла около полутора дней. "Нас не выпускали, и я знаю, что зам командира батальона, и офицеры, и сержанты, которые не зеки, ездили иногда получали пакеты", - рассказал пленный. Он объяснил, что посылки, которые получали обычные солдаты, проходили проверку представителем военной службы правопорядка, а посылки с наркотиками аккуратно приносили не вскрытыми.

https://ria.ru/20240909/plennyy-1971508172.html

https://ria.ru/20241009/plennyy-1977081492.html

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Бывший офицер украинской полиции: многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров Многие в ВСУ употребляют наркотики с ведома командиров, рассказал РИА Новости бывший офицер украинской полиции, а ныне пленный Роберт Погорелов 2024-11-05T22:28 true PT3M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, вооруженные силы украины, украина