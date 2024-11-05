https://ria.ru/20241105/vsu-1982023104.html

Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке

Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке - РИА Новости, 05.11.2024

Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке

Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:46

2024-11-05T19:46

2024-11-05T19:46

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Около 16.00 зафиксирована атака вражеского беспилотника. Удар пришелся по частному сектору, повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль. Пострадавших нет", - написал он. Кроме того, украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, никто не пострадал, уточнил губернатор. "В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет", - заключил Тицкий.

https://ria.ru/20241105/zaes-1981919922.html

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в мире, энергодар, запорожская область, токмак