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Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке
Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке - РИА Новости, 05.11.2024
Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке
Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:46
2024-11-05T19:46
2024-11-05T19:46
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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Около 16.00 зафиксирована атака вражеского беспилотника. Удар пришелся по частному сектору, повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль. Пострадавших нет", - написал он. Кроме того, украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, никто не пострадал, уточнил губернатор. "В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет", - заключил Тицкий.
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Дроны ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке
ВСУ атаковали гостиницу в Энергодаре и частный дом в Токмаке, никто не пострадал
МЕЛИТОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости.
Гостиница в Энергодаре и частный дом в Токмаке Запорожской области атакованы БПЛА украинских войск во вторник, сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий в своем Telegram-канале
.
"Около 16.00 зафиксирована атака вражеского беспилотника. Удар пришелся по частному сектору, повреждены окна жилого дома, крыша гаража и гражданский автомобиль. Пострадавших нет", - написал он.
Кроме того, украинский дрон атаковал гостиницу в Энергодаре, никто не пострадал, уточнил губернатор.
"В 16.20 противник атаковал беспилотником территорию гостиницы в Энергодаре. Детонации боеприпаса и возгорания не произошло. В 17.00 украинская сторона попыталась атаковать беспилотником жилой многоквартирный дом. В обоих случаях разрушений и пострадавших нет", - заключил Тицкий.