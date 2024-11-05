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Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство - РИА Новости, 05.11.2024
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11:11 05.11.2024 (обновлено: 18:49 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/vsu-1981891791.html
Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство
Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство - РИА Новости, 05.11.2024
Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство
Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:11
2024-11-05T18:49
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону&quot;, — указал эксперт.По словам Лейроса, украинские солдаты теряют волю сражаться дальше на фоне того, как растут потери территорий и личного состава.На прошлой неделе экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что на Украине из 100 мобилизованных до фронта доходят лишь десять из-за массовых случаев дезертирства и недостаточной подготовки.В воскресенье бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем также утверждал, что Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев.
https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html
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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины, брикс, политика
В мире, Украина, Россия, Киев, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Политика
Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство

InfoBRICS: солдаты ВСУ дезертируют, осознавая неизбежность поражения в конфликте

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону", — указал эксперт.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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По словам Лейроса, украинские солдаты теряют волю сражаться дальше на фоне того, как растут потери территорий и личного состава.
На прошлой неделе экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что на Украине из 100 мобилизованных до фронта доходят лишь десять из-за массовых случаев дезертирства и недостаточной подготовки.
В воскресенье бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем также утверждал, что Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев.
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