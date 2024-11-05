https://ria.ru/20241105/vsu-1981891791.html

Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство

Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство - РИА Новости, 05.11.2024

Стало известно, почему в ВСУ участилось дезертирство

Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:11

2024-11-05T11:11

2024-11-05T18:49

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дезертируют, поскольку осознают неизбежность своего поражения в конфликте с Россией, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Сегодня украинцы сражаются, зная, что неизбежным исходом конфликта будет поражение, из-за чего многие из них дезертируют или даже переходят на другую сторону", — указал эксперт.По словам Лейроса, украинские солдаты теряют волю сражаться дальше на фоне того, как растут потери территорий и личного состава.На прошлой неделе экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что на Украине из 100 мобилизованных до фронта доходят лишь десять из-за массовых случаев дезертирства и недостаточной подготовки.В воскресенье бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем также утверждал, что Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев.

https://ria.ru/20241105/bi-1981887251.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981874407.html

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в мире, украина, россия, киев, сергей кривонос, вооруженные силы украины, брикс, политика