https://ria.ru/20241105/vr-proekty-1981895174.html
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые"
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые" - РИА Новости, 05.11.2024
Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые"
Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице марафоне Знание.Первые, который реализуется при... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:28
2024-11-05T11:28
2024-11-05T14:08
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице марафоне Знание.Первые, который реализуется при поддержке Правительства Москвы. С ними можно ознакомиться в VR-зоне, развернутой в московском "Манеже".На фестивале РИА Новости презентует полную версию просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.Кроме того, посетители марафона "Знание.Первые" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" и "VR-археология: тайны Куликова поля".Квест "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квеста может примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней.Марафон "Знание.Первые" проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Трехдневная программа объединена идеей безграничных возможностей российской молодежи в самых разных сферах и выбора пути для самореализации. В День народного единства, 4 ноября, марафон наряду с Москвой также пройдет во всех федеральных округах и объединит молодежь на площадках в Архангельске, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сочи, Томске, Ханты-Мансийске, Якутске, Пятигорске и новых регионах РФ.РИА Новости выступает информационным партнером восьмого просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241031/flot-1981106412.html
https://ria.ru/20241028/arkhitektory-1980557653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости агентства, риа новости, москва, vr-проект
Новости агентства, РИА Новости, Москва, VR-проект
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице марафоне Знание.Первые, который реализуется при поддержке Правительства Москвы. С ними можно ознакомиться в VR-зоне, развернутой в московском "Манеже".
На фестивале РИА Новости презентует полную версию просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.
Кроме того, посетители марафона "Знание.Первые" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" и "VR-археология: тайны Куликова поля".
Квест "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квеста может примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней.
Марафон "Знание.Первые" проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Трехдневная программа объединена идеей безграничных возможностей российской молодежи в самых разных сферах и выбора пути для самореализации. В День народного единства, 4 ноября, марафон наряду с Москвой также пройдет во всех федеральных округах и объединит молодежь на площадках в Архангельске
, Нижнем Новгороде
, Пятигорске
, Сочи
, Томске
, Ханты-Мансийске
, Якутске
, Пятигорске и новых регионах РФ
.
РИА Новости выступает информационным партнером восьмого просветительского марафона "Знание.Первые".