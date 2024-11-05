https://ria.ru/20241105/vr-proekty-1981895174.html

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые"

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые" - РИА Новости, 05.11.2024

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью марафона "Знание.Первые"

Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице марафоне Знание.Первые, который реализуется при... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:28

2024-11-05T11:28

2024-11-05T14:08

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москва

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лучшие проекты РИА Новости в формате виртуальной реальности представлены на открывшемся в понедельник в столице марафоне Знание.Первые, который реализуется при поддержке Правительства Москвы. С ними можно ознакомиться в VR-зоне, развернутой в московском "Манеже".На фестивале РИА Новости презентует полную версию просветительского проекта "Игра ремесел. VR-погружение в мир народных промыслов". Он создан совместно с Ассоциацией организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников "Наследие и традиции" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Сюжет и современные VR-механики позволяют в жанре публицистической игры узнать историю промыслов и декоративного искусства, а также создать свои варианты применения традиционных узоров в современных интерьерах и предметах.Кроме того, посетители марафона "Знание.Первые" смогут погрузиться в самые популярные документальные VR-квесты РИА Новости – "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" и "VR-археология: тайны Куликова поля".Квест "Крузенштерн. Кругосветка "Надежды" создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при экспертном участии учёных Государственного исторического музея. Проект посвящен великой кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, рассказывает о плавании, которое открыло новую эпоху в истории российского флота. "VR-археология: тайны Куликова поля" – уникальный симулятор археологической экспедиции, подготовленный специально для Государственного музея-заповедника "Куликово поле". Пользователь квеста может примерить на себя роль современного археолога, реставратора и реконструктора, отточить мастерство стрельбы из боевого лука по разным видам мишеней.Марафон "Знание.Первые" проходит в Москве с 4 по 6 ноября. Трехдневная программа объединена идеей безграничных возможностей российской молодежи в самых разных сферах и выбора пути для самореализации. В День народного единства, 4 ноября, марафон наряду с Москвой также пройдет во всех федеральных округах и объединит молодежь на площадках в Архангельске, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Сочи, Томске, Ханты-Мансийске, Якутске, Пятигорске и новых регионах РФ.РИА Новости выступает информационным партнером восьмого просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241031/flot-1981106412.html

https://ria.ru/20241028/arkhitektory-1980557653.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, риа новости, москва, vr-проект