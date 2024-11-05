https://ria.ru/20241105/voda-1981838784.html

Украину поят мертвой водой

Украину поят мертвой водой - РИА Новости, 05.11.2024

Украину поят мертвой водой

Чем яростнее из Киева раздаются крики с требованием немедленно принять их в состав Евросоюза, тем более иезуитские контрмеры предпринимает Брюссель. Украинская... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:00

2024-11-05T08:03

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Чем яростнее из Киева раздаются крики с требованием немедленно принять их в состав Евросоюза, тем более иезуитские контрмеры предпринимает Брюссель. Украинская пресса с редкой смесью возмущения и стыда пишет, что ЕС потребовал от украинских властей на законодательном уровне закрепить европейские стандарты, применяемые для обычной питьевой воды.Об этом, в частности, заявила заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко. Правда, она тут же сообщила, что если на Украине внедрить стандарты даже приблизительно европейской строгости, то вся вода, поставляемая населению от Днепропетровска до Ужгорода, тут же перейдет в категорию технической.Наверное, нет в нашей стране людей, которые не слышали бы шуток о тернистом пути европейской интеграции Украины, продавшей на Майдане свою независимость за пакет печенья. На эту тему сложена тьма анекдотов, обыгрывающих очередные дежурные заявления брюссельских болтунов, что "двери открыты", "ассоциация близка как никогда", "Украина на финишной прямой" и так далее. Но реальным смыслом наполнен не этот словесный мусор, а нигде не афишируемые требования вроде текущих нормативов для питьевой воды.Казалось бы, что такого? Рядовое обращение Еврокомиссии, являющееся очередным пунктом дорожной карты по интеграции Украины в дружную семью европейских государств. Тонкость в том, что такие "незначительные" шаги фактически отодвигают возможность Украины стать частью еврозоны за горизонты исторической видимости.Еще со школьной скамьи мы помним, что тело человека, если брать в среднем по различным органам, состоит из воды на шестьдесят процентов. Вода является основой жизни, ее доступность и чистота — маркеры развития страны и экономики. И чем богаче и прогрессивнее государство (или союз государств), тем строже стандарты. Евросоюз, хоть и тормозящий сейчас на коротком историческом отрезке, в этом плане не исключение.Универсальные нормативы для питьевой воды были приняты Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1993 году, на их основе разрабатываются уже региональные стандарты. И нужно отметить, что в ЕС они, во-первых, более современные, а во-вторых, гораздо более строгие.Официальный сайт Еврокомиссии сообщает, что основным регуляторным актом по данному вопросу является так называемая Директива по питьевой воде (DWD). Последние дополнения в ее текст были внесены в сентябре текущего года, после чего, видимо, ее втихаря направили в Киев для ознакомления, ибо документ подразумевает полную имплементацию к концу 2026 года.Требования директивы распространяются на "всю воду, в исходном состоянии или после подготовки используемую для питья, приготовления пищи или других бытовых задач как в общественных местах, так и в частных домовладениях вне зависимости от источника, будь то центральный водопровод, накопительные резервуары, или бутилированную воду, включая родниковую; а также воду, применяемую в пищевом производстве для изготовления, переработки и консервации продуктов, предназначенных в пищу". Конец громоздкой бюрократической цитаты.Как упоминалось выше, в ЕС профильные требования жестче установленных Всемирной организацией здравоохранения. Далее выборочно по некоторым параметрам (слева пороговые значения ВОЗ, справа — ЕС):Стандарты ВОЗ не подразумевают контроль за наличием болезнетворных бактерий (например, кишечной палочки), стрептококков группы D, синегнойной палочки, клостридий, колибактерий. Европа жестко регулирует каждый показатель. Аналогичная ситуация — с содержанием в воде акриламидов, бензола, диоксида хлора, дихлорэтана, эпихлоргидрина, трития и пестицидов.Опираясь на данные требования, можно обоснованно утверждать, что в Евросоюзе, там, где соблюдаются установленные нормативы, люди используют очень чистую воду, не наносящую вреда здоровью. И вот именно здесь кроется убийственный для Украины дьявол.Потому что еще в 2021 году свет увидел отчет Всемирного банка (ВБ) под названием "Состояние водопроводной и канализационной инфраструктуры Украины". В нем черным по белому написано следующее. Например, что более десяти миллионов украинцев не имеют доступа к воде надлежащего качества. Более чем двадцати миллионам граждан недоступны услуги водоотведения и водоочистки. По уровню доступа к трубопроводной воде и санитарно-гигиеническим сервисам в сельской местности ситуация на Украине кратно хуже, чем в любой стране Европы. Из 13,5 миллиона жителей сел только у 4,3 миллиона есть водопровод, для оставшихся 66 процентов источниками воды являются колодцы и скважины без малейшего контроля качества поднимаемой воды.Одновременно с этим из отполированного для прессы доклада украинского Министерства развития общин и территорий мы узнаем, что по итогам 2020 года подача воды по центральному водопроводу недоступна для тридцати процентов населения, а водоотведение и водоочистка недоступны для каждого второго украинца.Специалисты ВБ также отметили крайний износ инфраструктуры. Все водопроводные и канализационные сети достались Украине от СССР, и на момент аудита сорок процентов объектов уже находились в аварийном состоянии, их нельзя было использовать для подачи воды. Еще тридцать пять процентов требовали срочного ремонта или модернизации. Дотошные банкиры подсчитали, что из-за ветхости и изношенности трубопроводов на каждом километре дренажных и канализационных труб за год в среднем происходило тринадцать засоров и (или) прорывов.Суммируя вышесказанное, можно с полным основанием утверждать, что на момент начала СВО у Украины была ветхая и буквально дышащая на ладан система подготовки и подачи воды, а также водоотведения, канализации и очистки сточных вод. Естественно, что ни о каком качестве воды, прокачиваемой через подобную систему, не приходилось даже говорить. Украинская водопроводная вода недотягивает даже до советского ГОСТ 2874-82, утвержденного Госстандартом СССР в 1982 году. Про современные жесткие требования ЕС и речи нет.Брюссель владеет гораздо более подробной информацией и не может не понимать, что Киев физически не способен принять евростандарты даже частично. Поэтому имеются серьезные подозрения, что подобные требования Украине выставляют умышленно. С единственной целью — внедрить наконец в головы украинцев осознание, что вступление в ЕС состоится очень нескоро. А пока надо потерпеть и еще повоевать с Россией.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

https://ria.ru/20241021/smert-1979001502.html

https://ria.ru/20241029/rossiya-1980579474.html

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