https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html

В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки

В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки - РИА Новости, 05.11.2024

В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки

Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T17:29

2024-11-05T17:29

2024-11-05T17:29

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса, способного "создать критическую ситуацию". Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили во вторник в ведомстве. "Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет", - заявили в министерстве. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете. Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили ранее в пресс-службе ведомства. Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов. По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.

https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html

https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html

https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html

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анталья (провинция), россия, турция, в мире