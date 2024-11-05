Рейтинг@Mail.ru
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:29 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки - РИА Новости, 05.11.2024
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:29
2024-11-05T17:29
туризм
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/39/1493773948_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4d8ca854de981b26352724a907c45ebd.jpg
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса, способного "создать критическую ситуацию". Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили во вторник в ведомстве. "Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет", - заявили в министерстве. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете. Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили ранее в пресс-службе ведомства. Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов. По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html
https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/39/1493773948_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5d10be468b22c2c9583d9d13c935c4b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), россия, турция, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки

Минздрав Турции: на курортах нет вируса, способного создать критическую ситуацию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПляж в Анталье, Турция
Пляж в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Пляж в Анталье, Турция . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса, способного "создать критическую ситуацию".
Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили во вторник в ведомстве.
Туристы загорают на пирсе в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Власти Антальи прокомментировали сообщения СМИ о "мощном вирусе" в Белеке
2 ноября, 09:50
"Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет", - заявили в министерстве.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили ранее в пресс-службе ведомства.
Город Белек, Турция - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Роспотребнадзор взял на контроль данные о жалобах россиян на вирус в Турции
2 ноября, 14:47
Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.
По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.
По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.
Машины скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В России запустили горячую линию из-за ситуации с вирусом Коксаки в Турции
Вчера, 12:33
 
ТуризмАнталья (провинция)РоссияТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала