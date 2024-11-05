https://ria.ru/20241105/virus-1981994224.html
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки - РИА Новости, 05.11.2024
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T17:29
2024-11-05T17:29
2024-11-05T17:29
туризм
анталья (провинция)
россия
турция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/39/1493773948_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_4d8ca854de981b26352724a907c45ebd.jpg
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса, способного "создать критическую ситуацию". Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили во вторник в ведомстве. "Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет", - заявили в министерстве. Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете. Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили ранее в пресс-службе ведомства. Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается. По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов. По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.
https://ria.ru/20241102/turtsiya-1981480996.html
https://ria.ru/20241102/rospotrebnadzor-1981546287.html
https://ria.ru/20241105/koksaki-1981908050.html
анталья (провинция)
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149377/39/1493773948_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_5d10be468b22c2c9583d9d13c935c4b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), россия, турция, в мире
Туризм, Анталья (провинция), Россия, Турция, В мире
В Турции опровергли сообщения о массовом заболевании вирусом Коксаки
Минздрав Турции: на курортах нет вируса, способного создать критическую ситуацию
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Минздрав Турции на фоне сообщений о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян на курортах страны, заявил РИА Новости об отсутствии какого-либо вируса, способного "создать критическую ситуацию".
Роспотребнадзор запустил горячую линию в связи с информацией о случаях заболевания вирусом Коксаки у россиян в Турции, сообщили во вторник в ведомстве.
"Вируса, способного создать критическую ситуацию, на курортах страны, нет", - заявили в министерстве.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил о вспышке заболеваемости "мощным вирусом" на побережье турецкого Белека. По его данным, часть туристов якобы начинают болеть уже по возвращении в Россию, некоторых вирус настигает прямо в самолёте. Жалоб от россиян на "мощный вирус" в турецком курортном Белеке нет, муниципалитет провинции Анталья запросит отели на этот счёт, сообщили РИА Новости в муниципалитете.
Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации в соответствии с действующим между Роспотребнадзором и минздравом Турции меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны здоровья туристов и борьбе с инфекционными болезнями, уточнили ранее в пресс-службе ведомства.
Генконсульство РФ в Анталье ранее заявило РИА Новости, что, по данным профильных организаций Антальи
, несмотря на ряд обращений туристов в лечебные учреждения региона с жалобами на высокую температуру и другие признаки инфекционного заболевания, массовой вспышки заболеваемости не наблюдается.
По данным диппредставительства, местные власти заверяют, что не получают сигналов о массовых жалобах, и при необходимости принимаются все меры для обеспечения безопасности туристов.
По телефону экстренной связи российского загранучреждения обращений по указанному вопросу не поступало. Вместе с тем, генконсульство России
в Анталье продолжит отслеживать данную ситуацию и в случае необходимости предпринимать меры консульского реагирования.