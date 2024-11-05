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Владельцы ресторанов в центре Вашингтона начали ставить на витринах щиты
Владельцы ресторанов в центре Вашингтона начали ставить на витринах щиты - РИА Новости, 05.11.2024
Владельцы ресторанов в центре Вашингтона начали ставить на витринах щиты
Владельцы ресторанов быстрого питания вокруг Белого дома в Вашингтоне, опасаясь возможных беспорядков, решили закрывать витрины досками в преддверии... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T06:32
2024-11-05T06:32
2024-11-05T06:32
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Владельцы ресторанов быстрого питания вокруг Белого дома в Вашингтоне, опасаясь возможных беспорядков, решили закрывать витрины досками в преддверии президентских выборов в США, передает корреспондент РИА Новости. Рестораны быстрого питания McDonalds, Panera и Potbelly на улицах, прилегающих к Белому дому в гиперцентре Вашингтона, закрывают свои витрины деревянными щитами в преддверии президентских выборов в стране, опасаясь беспорядков. Однако не все заведения и магазины на этих улицах приняли такое решение. На улицах рядом с Белым домом население спокойно занимается своими делами, никакого напряжения не ощущается. Только две женщины, продающие сувениры, связанные с обоими кандидатами на выборах, напоминают об предстоящем событии. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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вашингтон (штат), камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире
Вашингтон (штат), Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, В мире
Владельцы ресторанов в центре Вашингтона начали ставить на витринах щиты
Владельцы ресторанов в Вашингтоне перед выборами начали ставить на витринах щиты