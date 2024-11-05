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Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
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19:03 05.11.2024 (обновлено: 23:37 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982013293.html
Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ
Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ
Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщает во вторник РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:03
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщает во вторник украинское издание Bihus.info."Депутат Рады Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. Слухи о том, что друг (украинского парламентария Артема. — Прим. ред.) Дмитрука Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и не вернулся вовремя, небезосновательные. &lt;...&gt; Куницкий не на Украине", — сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.Издание пишет, что информации о том, как давно депутат покинул страну, нет, однако журналисты отмечают, что, согласно данным на сайте Рады в разделе "Голосование депутата", парламентарий отсутствовал во время голосования в течение всего октября. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ

Bihus.info: депутат Рады Куницкий уехал в командировку и не вернулся на родину

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщает во вторник украинское издание Bihus.info.
"Депутат Рады Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. Слухи о том, что друг (украинского парламентария Артема. — Прим. ред.) Дмитрука Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и не вернулся вовремя, небезосновательные. <...> Куницкий не на Украине", — сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.
Издание пишет, что информации о том, как давно депутат покинул страну, нет, однако журналисты отмечают, что, согласно данным на сайте Рады в разделе "Голосование депутата", парламентарий отсутствовал во время голосования в течение всего октября.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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