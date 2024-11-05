https://ria.ru/20241105/ukraina-1982013293.html

Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ

Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

Депутат Рады сбежал с Украины, пишут СМИ

Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщает во вторник РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:03

2024-11-05T19:03

2024-11-05T23:37

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Александр Куницкий уехал в командировку за границу и не вернулся на родину, сообщает во вторник украинское издание Bihus.info."Депутат Рады Александр Куницкий, похоже, сбежал с Украины. Слухи о том, что друг (украинского парламентария Артема. — Прим. ред.) Дмитрука Александр Куницкий уехал в загранкомандировку и не вернулся вовремя, небезосновательные. <...> Куницкий не на Украине", — сообщает издание в Telegram-канале со ссылкой на свои источники.Издание пишет, что информации о том, как давно депутат покинул страну, нет, однако журналисты отмечают, что, согласно данным на сайте Рады в разделе "Голосование депутата", парламентарий отсутствовал во время голосования в течение всего октября. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240717/bezuglaja-1960201818.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины