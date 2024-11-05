"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Forbes: если Украина потеряет Покровск, оборона ВСУ в ДНР может рухнуть
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes.
"У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское название Красноармейска - Прим.ред)... И если они потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть", — говорится в публикации.
"У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское название Красноармейска - Прим.ред)... И если они потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что попытки Украины отвлечь российских военных с востока атакой на Курскую область провалились, Россия смогла контратаковать, не замедляя своего наступления в Донбассе.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР.
Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.