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"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 05.11.2024 (обновлено: 19:17 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007710.html
"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2024
"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе
Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes. "У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:25
2024-11-05T19:17
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донбасс
красноармейск
украина
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes. "У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское название Красноармейска - Прим.ред)... И если они потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть", — говорится в публикации. В статье отмечается, что попытки Украины отвлечь российских военных с востока атакой на Курскую область провалились, Россия смогла контратаковать, не замедляя своего наступления в Донбассе. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981967142.html
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981943812.html
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в мире, вооруженные силы украины, донбасс, красноармейск, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Красноармейск, Украина
"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Forbes: если Украина потеряет Покровск, оборона ВСУ в ДНР может рухнуть

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes.

"У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское название Красноармейска - Прим.ред)... И если они потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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Вчера, 16:23
В статье отмечается, что попытки Украины отвлечь российских военных с востока атакой на Курскую область провалились, Россия смогла контратаковать, не замедляя своего наступления в Донбассе.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонбассКрасноармейскУкраина
 
 
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