https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007710.html

"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе - РИА Новости, 05.11.2024

"Не останется выбора". В США забили тревогу из-за катастрофы в Донбассе

Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes. "У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:25

2024-11-05T18:25

2024-11-05T19:17

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донбасс

красноармейск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Оборона ВСУ в Донбассе близка к краху, пишет Forbes. "У них, возможно, не останется иного выбора, кроме как отчаянно сопротивляться в Покровске (украинское название Красноармейска - Прим.ред)... И если они потеряют Покровск, вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть", — говорится в публикации. В статье отмечается, что попытки Украины отвлечь российских военных с востока атакой на Курскую область провалились, Россия смогла контратаковать, не замедляя своего наступления в Донбассе. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР. Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад — к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981967142.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981943812.html

донбасс

красноармейск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, донбасс, красноармейск, украина