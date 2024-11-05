Рейтинг@Mail.ru
Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007500.html
Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым
Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым - РИА Новости, 05.11.2024
Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым
"План победы" Владимира Зеленского невыполним и представляет собой не реалистичную стратегию по достижению победы, а скорее "рецепт" для продолжения войны, а в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:24
2024-11-05T18:24
в мире
украина
владимир зеленский
ричард хаас
нато
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0320d2060b946ed13d2c4d68bb2aefe4.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского невыполним и представляет собой не реалистичную стратегию по достижению победы, а скорее "рецепт" для продолжения войны, а в конечном счете, возможно, и для поражения Киева, считает бывший чиновник Госдепа и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас. "Но хотя это определение (победы в "плане" Зеленского - ред.) желанно, оно в высшей степени нереализуемо... Другими словами, в нем (в "плане" - ред.) не предлагается никакой реалистичной стратегии, которую могли бы поддержать партнеры Украины. Это не план победы, а рецепт продолжающейся войны. Если союзники Киева прекратят помощь, то это может стать рецептом поражения", - пишет Хаас в своей колонке для журнала Foreign Affairs, который издается CFR. По мнению Хааса, Вашингтон мог бы предоставить Киеву более передовые системы вооружений и снять ограничения на их использование, но это не поможет украинской стороне. Нет такого оружия, которое смогло бы кардинально изменить ситуацию в пользу Киева. Как пишет экс-чиновник госдепа, в лице "плана победы" Украина и ее союзники следуют стратегии, которая вряд ли принесет успех, но которая однозначно потребует высокую цену. Хаас предполагает, что со временем ничего не изменится, поскольку уже сейчас и союзники, и сами украинцы чувствуют усталость от конфликта. По мнению Хааса, такая ситуация долго продолжаться не сможет. Кроме того, как считает эксперт, вместо того чтобы цепляться к недостижимому идеалу победы, описанному в "плане Зеленского", США должны принять реальность и подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, при этом предложив конкретный план действий. Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания". План Зеленского подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников Украины, но отсутствие встречных обязательств со стороны Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html
https://ria.ru/20241102/zelenskij-1981603708.html
https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978525723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c7a466986313868b4b98ed406d3d570.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, ричард хаас, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ричард Хаас, НАТО, Государственный департамент США
Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым

Экс-чиновник Госдепа Хаас: "план победы" Зеленского нацелен на продолжение войны

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского невыполним и представляет собой не реалистичную стратегию по достижению победы, а скорее "рецепт" для продолжения войны, а в конечном счете, возможно, и для поражения Киева, считает бывший чиновник Госдепа и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас.
"Но хотя это определение (победы в "плане" Зеленского - ред.) желанно, оно в высшей степени нереализуемо... Другими словами, в нем (в "плане" - ред.) не предлагается никакой реалистичной стратегии, которую могли бы поддержать партнеры Украины. Это не план победы, а рецепт продолжающейся войны. Если союзники Киева прекратят помощь, то это может стать рецептом поражения", - пишет Хаас в своей колонке для журнала Foreign Affairs, который издается CFR.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Хочет смерти". Американский офицер жестко ответил на требование Зеленского
2 ноября, 06:10
По мнению Хааса, Вашингтон мог бы предоставить Киеву более передовые системы вооружений и снять ограничения на их использование, но это не поможет украинской стороне. Нет такого оружия, которое смогло бы кардинально изменить ситуацию в пользу Киева.
Как пишет экс-чиновник госдепа, в лице "плана победы" Украина и ее союзники следуют стратегии, которая вряд ли принесет успех, но которая однозначно потребует высокую цену. Хаас предполагает, что со временем ничего не изменится, поскольку уже сейчас и союзники, и сами украинцы чувствуют усталость от конфликта. По мнению Хааса, такая ситуация долго продолжаться не сможет.
Кроме того, как считает эксперт, вместо того чтобы цепляться к недостижимому идеалу победы, описанному в "плане Зеленского", США должны принять реальность и подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, при этом предложив конкретный план действий.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Зеленский не может стабилизировать фронт, заявили в Раде
2 ноября, 19:10
Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания".
План Зеленского подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников Украины, но отсутствие встречных обязательств со стороны Киева.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"СБУ бессильна". Спонсор Киева неожиданно встал на сторону Москвы
3 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРичард ХаасНАТОГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала