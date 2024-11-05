https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007500.html

Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым

Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым - РИА Новости, 05.11.2024

Экс-чиновник Госдепа назвал "план победы" Зеленского невыполнимым

"План победы" Владимира Зеленского невыполним и представляет собой не реалистичную стратегию по достижению победы, а скорее "рецепт" для продолжения войны, а в... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:24

2024-11-05T18:24

2024-11-05T18:24

в мире

украина

владимир зеленский

ричард хаас

нато

государственный департамент сша

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского невыполним и представляет собой не реалистичную стратегию по достижению победы, а скорее "рецепт" для продолжения войны, а в конечном счете, возможно, и для поражения Киева, считает бывший чиновник Госдепа и почетный президент американского Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас. "Но хотя это определение (победы в "плане" Зеленского - ред.) желанно, оно в высшей степени нереализуемо... Другими словами, в нем (в "плане" - ред.) не предлагается никакой реалистичной стратегии, которую могли бы поддержать партнеры Украины. Это не план победы, а рецепт продолжающейся войны. Если союзники Киева прекратят помощь, то это может стать рецептом поражения", - пишет Хаас в своей колонке для журнала Foreign Affairs, который издается CFR. По мнению Хааса, Вашингтон мог бы предоставить Киеву более передовые системы вооружений и снять ограничения на их использование, но это не поможет украинской стороне. Нет такого оружия, которое смогло бы кардинально изменить ситуацию в пользу Киева. Как пишет экс-чиновник госдепа, в лице "плана победы" Украина и ее союзники следуют стратегии, которая вряд ли принесет успех, но которая однозначно потребует высокую цену. Хаас предполагает, что со временем ничего не изменится, поскольку уже сейчас и союзники, и сами украинцы чувствуют усталость от конфликта. По мнению Хааса, такая ситуация долго продолжаться не сможет. Кроме того, как считает эксперт, вместо того чтобы цепляться к недостижимому идеалу победы, описанному в "плане Зеленского", США должны принять реальность и подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой, при этом предложив конкретный план действий. Зеленский представил свой "план победы" в середине октября, заявив, что его реализация позволит завершить конфликт на Украине не позднее 2025 года. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения, среди которых приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары по российской территории и развертывание в Украине "комплексного пакета неядерного сдерживания". План Зеленского подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников Украины, но отсутствие встречных обязательств со стороны Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.

https://ria.ru/20241102/zelenskiy-1981461185.html

https://ria.ru/20241102/zelenskij-1981603708.html

https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ричард хаас, нато, государственный департамент сша