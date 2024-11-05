https://ria.ru/20241105/ukraina-1981912319.html

Украина потеряла 68 радиоактивных источников

Украина потеряла 68 радиоактивных источников - РИА Новости, 05.11.2024

Украина потеряла 68 радиоактивных источников

На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:55

2024-11-05T12:55

2024-11-05T14:58

специальная военная операция на украине

украина

польша

румыния

игорь кириллов

андрей ермак

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге. "Особую настороженность вызывает <...> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области", — сказал генерал-лейтенант.Кириллов подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.По оценке российских специалистов, у Украины сейчас нет технического потенциала создать ядерный боеприпас, но имеющиеся возможности позволяют Киеву получить "грязную бомбу".Начальник войск РХБЗ напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в октябре 2024 года в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием. О планах восстановить ядерный статус Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022-го.Также генерал сообщил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват атомной электростанции.Минобороны изучило доклад украинской Госслужбы по ЧС, в котором подчеркивалось, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только российская территория. По данным Кириллова, ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.

https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html

https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976780402.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

польша

румыния

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украина, польша, румыния, игорь кириллов, андрей ермак, вооруженные силы рф