Украина потеряла 68 радиоактивных источников
Минобороны: на Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские спасатели в костюмах радиационной защиты во время учений
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские спасатели в костюмах радиационной защиты во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге.
"Особую настороженность вызывает <...> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области", — сказал генерал-лейтенант.
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Кириллов подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.
По оценке российских специалистов, у Украины сейчас нет технического потенциала создать ядерный боеприпас, но имеющиеся возможности позволяют Киеву получить "грязную бомбу".
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в октябре 2024 года в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием. О планах восстановить ядерный статус Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022-го.
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Также генерал сообщил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват атомной электростанции.
Минобороны изучило доклад украинской Госслужбы по ЧС, в котором подчеркивалось, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только российская территория. По данным Кириллова, ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.
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