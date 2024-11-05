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Украина потеряла 68 радиоактивных источников - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:55 05.11.2024 (обновлено: 14:58 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981912319.html
Украина потеряла 68 радиоактивных источников
Украина потеряла 68 радиоактивных источников - РИА Новости, 05.11.2024
Украина потеряла 68 радиоактивных источников
На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:55
2024-11-05T14:58
специальная военная операция на украине
украина
польша
румыния
игорь кириллов
андрей ермак
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге. "Особую настороженность вызывает &lt;...&gt; доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области", — сказал генерал-лейтенант.Кириллов подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.По оценке российских специалистов, у Украины сейчас нет технического потенциала создать ядерный боеприпас, но имеющиеся возможности позволяют Киеву получить "грязную бомбу".Начальник войск РХБЗ напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в октябре 2024 года в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием. О планах восстановить ядерный статус Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022-го.Также генерал сообщил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват атомной электростанции.Минобороны изучило доклад украинской Госслужбы по ЧС, в котором подчеркивалось, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только российская территория. По данным Кириллова, ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.
https://ria.ru/20241019/yaderka-1978769080.html
https://ria.ru/20241007/naryshkin-1976780402.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, польша, румыния, игорь кириллов, андрей ермак, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, Румыния, Игорь Кириллов, Андрей Ермак, Вооруженные силы РФ
Украина потеряла 68 радиоактивных источников

Минобороны: на Украине потеряли 68 источников ионизирующего излучения

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские спасатели в костюмах радиационной защиты во время учений
Украинские спасатели в костюмах радиационной защиты во время учений - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские спасатели в костюмах радиационной защиты во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. На Украине пропали десятки радиоактивных источников, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге.
"Особую настороженность вызывает <...> доклад секретаря Совета национальной безопасности Украины премьер-министру Шмыгалю. В нем сообщается об утрате 68 источников ионизирующего излучения, в том числе высокоактивных, которые находились в Институте метрологии в населенном пункте Липцы Харьковской области", — сказал генерал-лейтенант.
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Кириллов подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива. Маршруты поставок проходят через Польшу и Румынию, а организационные, логистические и финансовые вопросы курирует лично глава офиса президента Андрей Ермак.
По оценке российских специалистов, у Украины сейчас нет технического потенциала создать ядерный боеприпас, но имеющиеся возможности позволяют Киеву получить "грязную бомбу".
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в октябре 2024 года в ультимативной форме запросил ускоренное членство в НАТО или разрешение обладать ядерным оружием. О планах восстановить ядерный статус Зеленский заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022-го.
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Также генерал сообщил, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ в Курскую область был захват атомной электростанции.
Минобороны изучило доклад украинской Госслужбы по ЧС, в котором подчеркивалось, что в случае аварии на Курской АЭС радиоактивному заражению подвергнется только российская территория. По данным Кириллова, ВСУ учитывали этот документ при планировании операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаРумынияИгорь КирилловАндрей ЕрмакВооруженные силы РФ
 
 
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