https://ria.ru/20241105/ukraina-1981874407.html

На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине

На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине - РИА Новости, 05.11.2024

На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине

Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:00

2024-11-05T09:26

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политика

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — утверждает он.По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.Накануне фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981805970.html

украина

краматорск

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в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, алексей кущ, чей боуз, вооруженные силы украины, политика