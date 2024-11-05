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На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:00
2024-11-05T09:00
2024-11-05T09:26
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — утверждает он.По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.Накануне фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981805970.html
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в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, алексей кущ, чей боуз, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Алексей Кущ, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водных объектов в стране