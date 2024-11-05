Рейтинг@Mail.ru
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 05.11.2024 (обновлено: 09:26 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981874407.html
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине - РИА Новости, 05.11.2024
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине
Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:00
2024-11-05T09:26
в мире
украина
краматорск
донецкая народная республика
алексей кущ
чей боуз
вооруженные силы украины
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_1159bca859b8686205b372e45222dca3.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — утверждает он.По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.Накануне фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981805970.html
украина
краматорск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941759872_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_cf32f8f05b5e19445c7bb5e606a059fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, краматорск, донецкая народная республика, алексей кущ, чей боуз, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Алексей Кущ, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Политика
На Западе рассказали о неожиданных последствиях роста кладбищ на Украине

Боуз: рост кладбищ на Украине приводит к заражению водных объектов в стране

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Рост числа кладбищ на Украине приводит к заражению многих водных объектов на территории страны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Из-за растущих размеров кладбищ на Украине загрязнены водоемы в 16 регионах", — утверждает он.
По его словам, кладбища на Украине увеличились в двенадцать раз, что приводит к проникновению появившихся в результате разложения тел веществ в грунтовые воды.
Накануне фотограф украинского издания "Телеграф" Ян Доброносов сообщил, что возле оккупированного ВСУ Краматорска в ДНР за год выросло огромное кладбище.
Украинский экономист Алексей Кущ заявлял, что за 75 лет население Украины может сократиться до десяти миллионов человек из-за миграции и снижения уровня фертильности у женщин, что является национальной катастрофой.
В августе украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных, сообщил, что смертность на Украине превышает рождаемость в три раза.
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Раде предрекли крупное событие на Украине после выборов в США
Вчера, 15:56
 
В миреУкраинаКраматорскДонецкая Народная РеспубликаАлексей КущЧей БоузВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала