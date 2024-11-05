https://ria.ru/20241105/ukraina-1981860946.html
В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024
В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Черкассах и Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:49
2024-11-05T03:49
2024-11-05T03:49
специальная военная операция на украине
черкассы
житомирская область
хмельницкая область
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкассах и Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в (городе - ред.) Черкассы... Также взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Кроме того, "24 канал" пишет о повторных взрывах в Житомирской области. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Киевской и Житомирской областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241105/vzryvy-1981860263.html
https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html
черкассы
житомирская область
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкассы, житомирская область, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкассы, Житомирская область, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"24 канал": в Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы