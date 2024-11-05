https://ria.ru/20241105/ukraina-1981860946.html

В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

В Черкассах и Хмельницкой области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Черкассах и Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "24 канал". РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:49

2024-11-05T03:49

2024-11-05T03:49

специальная военная операция на украине

черкассы

житомирская область

хмельницкая область

вооруженные силы рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкассах и Хмельницкой области Украины, сообщил украинский телеканал "24 канал". "Взрывы в (городе - ред.) Черкассы... Также взрывы в Хмельницкой области", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала. Кроме того, "24 канал" пишет о повторных взрывах в Житомирской области. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Киевской и Житомирской областях. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241105/vzryvy-1981860263.html

https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html

черкассы

житомирская область

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черкассы, житомирская область, хмельницкая область, вооруженные силы рф, в мире