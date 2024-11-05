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Украину в 2024 году упомянули в американских СМИ рекордное количество раз - РИА Новости, 05.11.2024
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03:20 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981859791.html
Украину в 2024 году упомянули в американских СМИ рекордное количество раз
Украину в 2024 году упомянули в американских СМИ рекордное количество раз - РИА Новости, 05.11.2024
Украину в 2024 году упомянули в американских СМИ рекордное количество раз
Украину упомянули в американских СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год: про нее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T03:20
2024-11-05T03:20
украина
москва
джо байден
россия
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Украину упомянули в американских СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год: про нее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году, свидетельствуют подсчеты РИА Новости. Администрация Джо Байдена сделала ставку на военную помощь киевскому режиму, пытаясь нанести поражение РФ. В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием лишь продлевает конфликт, а цели СВО все равно будут достигнуты. С января по октябрь этого года включительно Украина в федеральных и региональных СМИ в США была упомянута порядка 81 тысячи раз, тогда как в 2020 году было около 15,5 тысяч упоминаний, а в 2000 году - всего 2 тысячи. В 2004 году количество упоминаний Украины в американских СМИ стало расти и составило порядка 7 тысяч. В 2008 году Украину стали упоминать реже - около 5 тысяч раз, однако об этой стране стали говорить несколько чаще, чем о КНДР (количество упоминаний Пхеньяна тогда превышало 4,5 тысячи). В 2012 году Украина упоминалась почти 5,5 тысяч раз, а в 2016 году - порядка 9 тысяч раз. Таким образом, в текущей предвыборной кампании Украина упоминается чаще, чем в общей сложности за все предыдущие 25 лет. Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 октября 2024 года, а за предыдущие годы – с 1 января по 31 декабря. При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981786255.html
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353
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украина, москва, джо байден, россия, в мире
Украина, Москва, Джо Байден, Россия, В мире
Украину в 2024 году упомянули в американских СМИ рекордное количество раз

Американские СМИ в 2024 году упомянули Украину чаще, чем за предыдущие 25 лет

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Украину упомянули в американских СМИ рекордное количество раз в текущий предвыборный год: про нее вспоминали более чем в пять раз чаще, чем в прошлый избирательный цикл, и в 40 раз чаще, чем в 2000 году, свидетельствуют подсчеты РИА Новости.
Администрация Джо Байдена сделала ставку на военную помощь киевскому режиму, пытаясь нанести поражение РФ. В Москве неоднократно заявляли, что накачивание Киева оружием лишь продлевает конфликт, а цели СВО все равно будут достигнуты.
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"Мрачная реальность". США сообщили плохие новости из-за Украины
Вчера, 13:10
С января по октябрь этого года включительно Украина в федеральных и региональных СМИ в США была упомянута порядка 81 тысячи раз, тогда как в 2020 году было около 15,5 тысяч упоминаний, а в 2000 году - всего 2 тысячи.
В 2004 году количество упоминаний Украины в американских СМИ стало расти и составило порядка 7 тысяч.
В 2008 году Украину стали упоминать реже - около 5 тысяч раз, однако об этой стране стали говорить несколько чаще, чем о КНДР (количество упоминаний Пхеньяна тогда превышало 4,5 тысячи).
В 2012 году Украина упоминалась почти 5,5 тысяч раз, а в 2016 году - порядка 9 тысяч раз.
Таким образом, в текущей предвыборной кампании Украина упоминается чаще, чем в общей сложности за все предыдущие 25 лет.
Анализ публикаций СМИ проводился с 1 января по 31 октября 2024 года, а за предыдущие годы – с 1 января по 31 декабря. При подсчете учитывались данные по всему массиву американских медиа, доступных в базе, включая пресс-релизы, научные медиа и госСМИ. Считались только релевантные публикации, то есть те, в которых поисковое слово (страна, персона или тема) звучит не менее трех раз.
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