https://ria.ru/20241105/ukaz-1981938012.html

Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию

Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию - РИА Новости, 05.11.2024

Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию

Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:35

2024-11-05T14:35

2024-11-05T14:35

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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию, о чем РИА Новости сообщили в диппредставительстве. На прошлой неделе в ходе торгов, организованных аукционным домом "Aguttes", был продан подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Указ является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и заменен муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи. "Посольство находится в контакте с французским аукционным домом "Aguttes". Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву", - сообщили в диппредставительстве. На данный момент в "Aguttes" не ответили на запрос РИА Новости.

https://ria.ru/20241025/ukaz-1980146832.html

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париж, россия, петр ii (царь), в мире, франция