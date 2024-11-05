Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию
Посольство России в Париже требует вернуть подлинник указа Петра II на родину
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию, о чем РИА Новости сообщили в диппредставительстве.
На прошлой неделе в ходе торгов, организованных аукционным домом "Aguttes", был продан подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Указ является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и заменен муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.
"Посольство находится в контакте с французским аукционным домом "Aguttes". Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву", - сообщили в диппредставительстве.
На данный момент в "Aguttes" не ответили на запрос РИА Новости.