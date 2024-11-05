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Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию - РИА Новости, 05.11.2024
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14:35 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ukaz-1981938012.html
Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию
Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию - РИА Новости, 05.11.2024
Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию
Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:35
2024-11-05T14:35
париж
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петр ii (царь)
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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию, о чем РИА Новости сообщили в диппредставительстве. На прошлой неделе в ходе торгов, организованных аукционным домом "Aguttes", был продан подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Указ является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и заменен муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи. "Посольство находится в контакте с французским аукционным домом "Aguttes". Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву", - сообщили в диппредставительстве. На данный момент в "Aguttes" не ответили на запрос РИА Новости.
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париж, россия, петр ii (царь), в мире, франция
Париж, Россия, Петр II (царь), В мире, Франция
Посольство в Париже потребовало вернуть подлинник указа Петра II в Россию

Посольство России в Париже требует вернуть подлинник указа Петра II на родину

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже
Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Здание посольства Российской Федерации на бульваре Ланн в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. Посольство РФ в Париже добивается отмены сделки по продаже французским аукционным домом "Aguttes" подлинника указа Петра II и требует возвращения его в Россию, о чем РИА Новости сообщили в диппредставительстве.
На прошлой неделе в ходе торгов, организованных аукционным домом "Aguttes", был продан подлинник указа императора Петра II от 9 сентября 1727 года ("об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Г. А. Урусова"). Указ является важным историческим документом эпохи дворцовых переворотов. Как сообщали российские СМИ, он был украден из Российского государственного военно-исторического архив (РГВИА) и заменен муляжом. Администрация обратилась в полицию. Несмотря на обнародование этой информации, аукционный дом не снял лот с продажи.
"Посольство находится в контакте с французским аукционным домом "Aguttes". Предпринимаем необходимые шаги, чтобы добиться аннулирования данной сделки и возвращения документа законному владельцу – Российскому государственному военно-историческому архиву", - сообщили в диппредставительстве.
На данный момент в "Aguttes" не ответили на запрос РИА Новости.
Петр II - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Российском военно-историческом архиве пропал указ Петра II, пишут СМИ
25 октября, 18:01
 
ПарижРоссияПетр II (царь)В миреФранция
 
 
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