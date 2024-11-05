https://ria.ru/20241105/uchenye-1981901766.html
Российские ученые научились производить клей для остановки кровотечений
Российские ученые научились производить клей для остановки кровотечений - РИА Новости, 05.11.2024
Российские ученые научились производить клей для остановки кровотечений
Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде разработали технологию получения фибринового клея, который... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:07
2024-11-05T12:07
2024-11-05T12:07
наука
россия
нижний новгород
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976222898_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c4525a7a70b0aabc5a3f94484a15cd7.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости. Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде разработали технологию получения фибринового клея, который используется для остановки кровотечений в хирургии, из компонентов человеческой крови, сообщила пресс-служба вуза. Ранее российскими врачами применялись импортные препараты. "Нашей первоочередной задачей было сделать базовую композицию фибринового клея для широкого использования в хирургии. И мы ее решили. Созданный нами субстрат обладает биодеградацией, то есть способностью рассасываться в организме (в отличие от синтетического клея), он может служить матрицей для дальнейшего заживления раны. Клей абсолютно безопасен и полностью биосовместим с организмом", — приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфы Егорихиной. Фибриновый клей уже прошел первые испытания на животных, продемонстрировал выраженные гемостатические свойства, успешно зарекомендовал себя как на крупных сосудах, так и на органах. "Одна из острых проблем в хирургии — остановка кровотечения печени. Испытания на крысах и свиньях показали, что клей уверенно справляется со своей основной функцией. Он начинает действовать в течение первой минуты, к концу второй минуты происходит полная остановка кровотечения. В этом уникальное преимущество разработки ученых ПИМУ по сравнению с другим существующим на отечественном рынке аналогом", - подчеркивается в сообщении. Вскоре начнутся расширенные доклинические исследования фибринового клея, сейчас ведутся переговоры с Министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством России. Выпуск первых партий клея готов взять на себя Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России. "По сути, мы разработали не только рабочую композицию фибринового клея, но и технологию изготовления базового субстрата - фибриногена. В будущем он может стать фармсубстанцией, которая может использоваться не только для фибринового клея, но и для других продуктов на основе фибрина", — цитирует пресс-служба слова ректора ПИМУ Николая Карякина. Отмечается, что после запуска препарата в производство ученые ПИМУ планируют продолжить лабораторные исследования и расширить линейку фибриновых клеев. Модификации продукта будут обладать различными специфическими свойствами: замедленной биодеградацией, антибактериальным действием, высоким сродством с костной тканью для замещения малых костных дефектов.
https://ria.ru/20241029/nauka-1980518439.html
https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html
https://ria.ru/20240925/nauka-1974558683.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976222898_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6c586dcd5bf2348ef7973af8bea6fb98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижний новгород, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Наука, Россия, Нижний Новгород, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Российские ученые научились производить клей для остановки кровотечений
Российские ученые разработали технологию получения фибринового клея для хирургии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя — РИА Новости.
Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) в Нижнем Новгороде разработали технологию получения фибринового клея, который используется для остановки кровотечений в хирургии, из компонентов человеческой крови, сообщила
пресс-служба вуза.
Ранее российскими врачами применялись импортные препараты.
"Нашей первоочередной задачей было сделать базовую композицию фибринового клея для широкого использования в хирургии. И мы ее решили. Созданный нами субстрат обладает биодеградацией, то есть способностью рассасываться в организме (в отличие от синтетического клея), он может служить матрицей для дальнейшего заживления раны. Клей абсолютно безопасен и полностью биосовместим с организмом", — приводятся в сообщении слова заведующей лабораторией клеточных технологий ПИМУ Марфы Егорихиной.
Фибриновый клей уже прошел первые испытания на животных, продемонстрировал выраженные гемостатические свойства, успешно зарекомендовал себя как на крупных сосудах, так и на органах.
"Одна из острых проблем в хирургии — остановка кровотечения печени. Испытания на крысах и свиньях показали, что клей уверенно справляется со своей основной функцией. Он начинает действовать в течение первой минуты, к концу второй минуты происходит полная остановка кровотечения. В этом уникальное преимущество разработки ученых ПИМУ по сравнению с другим существующим на отечественном рынке аналогом", - подчеркивается в сообщении.
Вскоре начнутся расширенные доклинические исследования фибринового клея, сейчас ведутся переговоры с Министерством здравоохранения РФ и Федеральным медико-биологическим агентством России. Выпуск первых партий клея готов взять на себя Научно-производственный центр "Фармзащита" ФМБА России.
"По сути, мы разработали не только рабочую композицию фибринового клея, но и технологию изготовления базового субстрата - фибриногена. В будущем он может стать фармсубстанцией, которая может использоваться не только для фибринового клея, но и для других продуктов на основе фибрина", — цитирует пресс-служба слова ректора ПИМУ Николая Карякина.
Отмечается, что после запуска препарата в производство ученые ПИМУ планируют продолжить лабораторные исследования и расширить линейку фибриновых клеев. Модификации продукта будут обладать различными специфическими свойствами: замедленной биодеградацией, антибактериальным действием, высоким сродством с костной тканью для замещения малых костных дефектов.